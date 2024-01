Toyota ne croit toujours pas aux voitures électriques, voici pourquoi

Les véhicules électriques ont été présentés par plusieurs constructeurs automobiles tels que Tesla comme l'avenir des transports, mais tout le monde n'en est pas convaincu. C’est notamment le cas de Toyota.

Avec le ralentissement des ventes de voitures électriques au dernier trimestre 2023, certains constructeurs automobiles ont revu leurs attentes et leurs stratégies. L'un d'entre eux est Toyota, le plus grand constructeur automobile mondial en volume, dont le président Akio Toyoda a exprimé son scepticisme quant aux perspectives des véhicules électriques.

Toyoda, qui est également président de l'Association des constructeurs automobiles japonais, a fait d’étonnantes remarques lors d'un événement commercial à Tokyo au début du mois. Il a déclaré que les tendances récentes du marché des voitures électriques sont le signe que les clients « voient enfin la réalité » et se rendent compte des limites et des défis des véhicules électriques.

L’adoption des véhicules électriques ne dépassera jamais 30%

Il a affirmé que l'objectif principal de l'industrie automobile devrait être de réduire les émissions de CO2, et non de promouvoir une technologie spécifique. Il a déclaré que les voitures électriques ne sont pas la seule solution et qu'elles ne représenteront que 30 % de la part de marché à l'avenir. Il a aussi affirmé que le reste du marché serait dominé par les véhicules électriques hybrides et les véhicules à pile à hydrogène, qui sont, selon lui, plus efficaces et plus respectueux de l'environnement.

Toyota a tardé à adopter les véhicules électriques, se concentrant plutôt sur le développement de ses technologies hybrides et à hydrogène. Elle s'est également montrée réticente à investir dans la production de batteries, s'en remettant plutôt à des fournisseurs externes. De telles déclarations contrastent donc avec celles d'autres constructeurs automobiles, tels que General Motors et Honda, qui ont annoncé des plans ambitieux d'électrification de leurs flottes avec des modèles plus abordables.

Malgré le scepticisme de Toyota, de nombreux experts continuent de penser que les voitures électriques connaîtront une croissance importante dans les années à venir, en particulier en Chine, qui est le marché le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide au monde sur l’électrique. La Chine s'est fixé comme objectif que 40 % des nouvelles voitures vendues soient des véhicules électriques d'ici à 2030, et a mis en œuvre diverses politiques et mesures incitatives pour soutenir l'industrie.