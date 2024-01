HyperOS : comment savoir si votre smartphone Xiaomi recevra la nouvelle surcouche

Quelque temps après l’annonce de HyperOS, il est encore difficile de savoir quels smartphones Xiami recevront la nouvelle surcouche. Le constructeur chinois a certes dévoilé le nom des premiers smartphones éligibles, mais s’est gardé de publier la liste complète. Fort heureusement, il existe un moyen simple de savoir si votre appareil est compatible ou non.

Il y a quelques mois, Xiaomi annonçait en grande pompe HyperOS, sa toute nouvelle surcouche vouée à terme à remplacer MIUI. Depuis, les choses ont tranquillement avancé pour le projet, le constructeur çà et là quelques détails à son propos, tout en restant frileux sur les dates de mises à jour. En effet, à ce jour, seul le Poco X6 Pro, disponible depuis le 11 janvier dernier, propose directement HyperOS à ses utilisateurs.

Il est donc encore difficile à l’heure actuelle de prévoir quand sera disponible la surcouche basée sur Android 14 pour le grand public, mais aussi et surtout quelques smartphones seront compatibles. Xiaomi a d’ores et déjà livré quelques noms qui recevront à coup sûr la mise à jour. Mais compte tenu des nombreuses gammes de smartphones que le constructeur commercialise, en plus de son habitude à déployer ses mises à jour aux plus de modèles possibles, la question de la compatibilité de HyperOS se pose.

Comment savoir si votre smartphone Xiaomi est compatible avec HyperOS

Si vous possédez un smartphone Xiaomi, vous vous posez certainement, vous aussi, cette question. On vous comprend : vous n’avez pas forcément envie de passer à côté de la prochaine grosse innovation du constructeur chinois, qui promet une expérience plus moderne et surtout plus connectée, surtout vous utilisez un modèle relativement récent. Malheureusement, Xiaomi a tendance à attendre le dernier moment avant de prévenir les utilisateurs que leur smartphone est compatible pour une mise à jour majeure.

Heureusement, il existe un moyen simple et rapide pour mettre fin à l’attente. Nul besoin de patienter jusqu’à l’annonce officielle de Xiaomi, une simple application suffit. Mais avant toute chose, il convient de rappeler que certains appareils sont d’ores et déjà certains de recevoir HyperOS, conformément aux informations publiées par la firme chinoise. Voici la liste complète :

Si vous possédez l’un de ces smartphones, ou la tablette Pad 6, vous n’avez pas de souci à vous faire : cous recevrez tôt ou tard la mise à jour vers HyperOS. Si en revanche, votre smartphone est plus ancien que ceux cités ci-dessus, les choses se compliquent — mais très légèrement. Il vous suffit en effet de télécharger l’application MIUI Downloader & HyperOS pour déterminer si oui ou non votre appareil recevra HyperOS. Voici la marche à suivre complète :

Sur votre smartphone, ouvrez le Play Store Téléchargez l’application MIUI Downloader & HyperOS Ouvrez l’application Si votre smartphone est compatible avec HyperOS, l’application vous le confirmera dans l’encadré en haut de l’écran Dans le cas contraire, le message « Vous ne recevrez pas HyperOS sur votre appareil » s’affichera

Et le tour est joué. Vous n’avez plus besoin d’attendre l’annonce officielle de Xiaomi pour être fixé quant à l’arrivée ou non de HyperOS sur votre smartphone. Cerise sur le gâteau, l’application est également très pratique pour vérifier la disponibilité des mises à jour sur votre smartphone ainsi que pour télécharger des versions spécifiques de MIUI en cas de besoin.