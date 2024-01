Huawei propose jusqu’à 580 € de remise sur ses PC portables pour les soldes d’hiver

Les soldes d'hiver se poursuivent chez Huawei qui vient de lancer une promotion spéciale sur ses PC portables. En plus de réductions déjà considérables à la base, la marque propose une remise supplémentaire de 10% sur ses ordinateurs portables grâce à un code promo.

Ce coupon est valable sur tous les PC portables disponibles sur le site de Huawei, à l'exception du MateBook D15. Vous pouvez ainsi profiter d'une réduction allant jusqu'à 580 € sur divers modèles dont le MateBook X Pro de 2023, le MateBook D14 ou encore le D16 de 2024.

Pour profiter des 10% de réduction sur les PC portables Huawei, il vous suffit de renseigner le code promo APANDROID10PC au niveau du panier. C'est un coupon exclusif aux lecteurs de Phonandroid. Cette offre est disponible jusqu'au 14 février 2024 à 9h 59.

Soldes Huawei : des ordinateurs portables à prix cassé

Tous les PC portables sur le site officiel sont donc éligibles au code promotionnel, sauf le MateBook D15. Les trois modèles ci-dessous font partie des meilleurs proposés dans le cadre de cette campagne spéciale des soldes d'hiver.

Huawei MateBook D16 (2024) – Intel Core i9, 16 Go de RAM, 1 To de stockage SSD à 1 259,99 € au lieu de 1 399,99 € avec le code APANDROID10PC. Cadeaux offerts en bonus : écouteurs HUAWEI FreeBuds 5 + Hub USB MateDock 3 d'une valeur totale de 240 €.

Huawei MateBook X Pro premium (2023) – Intel Core i7-1360P, 16 Go de RAM et 1 To de SSD NVMe à 1 619,99 € au lieu de 2 199,99 € avec le code APANDROID10PC

Le HUAWEI MateBook D 14 2023 – Intel Core i5-1240P, 16 Go RAM, 512 Go SSD à 629,99 € au lieu de 899,99 € avec le code APANDROID10PC

Le MateBook D16 2024 – Intel Core i5-12450H, 8Go RAM, 512Go SSD à 629,99 € au lieu de 799,99 € avec le code APANDROID10PC

Si vous souhaitez vous tourner vers l'un des modèles les plus avancés du catalogue, le MateBook X Pro de 2023 est le choix à faire. Ce PC portable est proposé à 1619,99 euros au lieu de 2199,99 euros en ce moment, ce qui correspond à une réduction de 580 €.

Cette réduction se décompose en une première remise de 400 €, soit 1799 € au lieu de 2199 €. À cela s'ajoute une autre réduction de 10% grâce au code promo APANDROID10PC. Ce coupon fait baisser le prix de 180 euros supplémentaires.

Le Huawei MateBook X Pro 2023 dispose d'un processeur Intel Core i7-1360P de 13e génération associé avec 16 Go de RAM et un stockage SSD NVMe de 1 To. C'est un ultrabook fin, puissant et léger (1,26 kg ) qui arbore un design premium tout métallique.

Son écran de 14,2 pouces couvre plus de 90% de la face avant. C'est un écran 2K avec une bonne luminosité et pouvant afficher jusqu'à 1,07 milliard de couleurs.