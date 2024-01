MateBook D15 2022 : le PC portable Huawei est à un prix jamais vu (-43%)

Le Huawei MateBook D15 (2022) est sans doute le meilleur PC portable à moins de 500 € que vous trouverez en ce moment. Avec son châssis en aluminium haut de gamme et son processeur Core i5, il disponible sous la barre des 450 € sur le site officiel de la marque.

Si vous avez prévu de remplacer votre PC portable en ce début d'année, voici une offre que vous ne devriez pas laisser passer. Le MateBook 15 qu'on ne présente plus fait l'objet d'une belle réduction sur le site officiel de Huawei. Il s'agit de la version 2022 du PC portable, équipée d'un processeur Intel Core i5.

Au lieu de 799,99 €, il est actuellement affiché à 449,99 €. De quoi réaliser une économie de 350 € sur ce modèle qui a tout pour plaire à ceux qui recherchent un PC portable au rapport qualité prix agressif. Le Huawei MateBook D15 offre en effet des performances confortables et affiche un design soigné, le tout pour un tarif très compétitif.

Huawei MateBook D15 (2022) : une excellente affaire juste avant les soldes d'hiver

C'est de mémoire le prix le plus bas que nous avons vu sur ce PC portable Huawei. Si cette offre vous intéresse, nous vous recommandons de ne pas trop tarder pour la saisir. Il est en effet peu probable que le MateBook D15 soit proposé à un meilleur prix, même pendant les soldes d'hiver qui s'annoncent.

Pour ce qui est des caractéristiques, ce modèle dispose d'un processeur Intel Core i5-1155G7 de 11e génération épaulé par 8 Go de RAM. C'est une configuration suffisamment musclée pour de la bureautique et du divertissement, voire plus. Pour le stockage, on retrouve un SSD NVMe de 512 Go.

Le MateBook D15 dispose d'un écran IPS de 15,6 pouces en définition Full HD (1920 × 1080). Pour la connectique, on y retrouve un port USB 3.2 Gen 1, deux ports USB 2.0, un port USB-C qui sert également à la charge ainsi qu'un HDMI. Et enfin une prise jack combo pour casque et microphone.