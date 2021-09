Huawei Mate 50 Pro : une présentation officielle en octobre 2021 se précise

Le Huawei Mate 50 Pro pourrait être présenté en octobre 2021. C'est en tout cas ce que révèle David Naranjo, directeur général du cabinet d'études Display Supply Chain Consultant. Sur Twitter, le responsable a publié une liste de smartphones équipés d'une dalle LTPO OLED 120 Hz à venir en 2021. Le Mate 50 Pro en fait partie.

Après avoir lancé les P50 et P50 Pro en juillet 2021, Huawei doit en toute logique lever prochainement le voile sur les Mate 50 et Mate 50 Pro. Pour l'instant, la firme de Shenzhen se montre particulièrement silencieuses à leurs sujets. De fait, il faut compter sur les indiscrétions et les déclarations d'acteurs de l'industrie pour en apprendre plus sur les prochains flagships de la marque chinoise.

Et justement, David Naranjo, directeur général du cabinet d'études Display Supply Chain Consultant, vient d'annoncer de nouvelles informations au sujet du Mate 50 Pro précisément. En effet, le responsable a publié une liste d'appareils équipés d'un écran à taux de rafraîchissement variable (de 1 à 120 Hz) comme l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Il s'agit d'une feuille de route d'un fournisseur d'écrans OLED LTPO.

Un lancement du Mate 50 Pro en octobre 2021 ?

On y retrouve plusieurs smartphones d'ores et déjà lancés comme le OnePlus Pro 9, les Oppo Find X3 et X3 Pro ou encore les Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, les derniers appareils pliables de la marque. Et comme vous vous en doutez, on peut également y trouver des smartphones qui n'ont pas encore été annoncés, à l'image du Xiaomi Mi 12, du Pixel 6 Pro et surtout du Huawei Mate 50 Pro. Si l'on en croit ce listing, la date du lancement du Mate 50 Pro serait prévue pour le quatrième trimestre 2021.

Et comme le rappelle David Naranjo, deux créneaux se présentent à Huawei pour dévoiler le Mate 50 Pro. Soit durant l'évènement dédié à la présentation du Nova 9 le 23 septembre en Chine, soit durant la conférence dédié aux P50 et P50 Pro qui se tiendra à Vienne le 21 octobre prochain. Quoi qu'il en soit, les déclarations de David Naranjo corroborent avec de précédentes rumeurs qui affirmaient que Huawei comptait lancer les Mate 50 en 2021 malgré les sanctions. Pour rappel, le Huawei Mate 50 pourrait embarquer un Snapdragon 898.

Source : Huawei Central