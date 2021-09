HarmonyOS compte désormais 100 millions d’utilisateurs, l’ascension est fulgurante

C’est avec une certaine fierté que Huawei a annoncé avoir dépassé le cap symbolique de 100 millions d’utilisateurs sur HarmonyOS. Aidé par la sortie de nouveaux appareils compatibles et par la transition des anciens adeptes d’Android, le système d’exploitation n’est pas prêt de stagner. En effet, il a gagné 10 millions d’utilisateurs en seulement une dizaine de jours.

Ce n’est que le 2 juin 2021 que Huawei a lancé officiellement HarmonyOS et pourtant, le système d’exploitation rencontre déjà un succès phénoménal. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Une semaine après son déploiement, la firme chinoise comptait 10 millions d’utilisateurs. Ces derniers ne sont d’ailleurs pas les seuls à avoir migré sans hésitation. 4 millions de développeurs avaient également rejoint les rangs après 2 semaines, pour un total de 134 000 applications.

Depuis, le navire HarmonyOS continue d’avoir le vent en poupe. Sur Twitter, Huawei a annoncé avoir dépassé le cap symbolique des 100 millions d’utilisateurs. « Nous sommes extrêmement fiers et enthousiastes à l’idée de partager le fait que plus de 100 millions d’utilisateurs ont effectué la mise à niveau vers HarmonyOS 2″, écrit le constructeur. « Nous continuerons d’offrir une expérience innovante et de premier ordre pour tous ». Pour information, il y a dix jours, HarmonyOS regroupait 90 millions d’utilisateurs.

HarmonyOS recrute des millions d’utilisateurs chez Android

Tous ces millions ne viennent pas de nulle part. Pour obtenir ces chiffres, Huawei n’a d’autres choix que d’aller chercher du côté des utilisateurs Android. Si certains d’entre eux ont rapidement accepté d’abandonner leur ancien OS, d’autres peuvent se montrer plus hésitants, notamment à cause de la transition vers l’AAB du système d’exploitation de Google. Actuellement, le constructeur chinois conduit la 6e vague de bêta test auprès des utilisateurs Android. D’ici 2022, ce dernier prévoit d’avoir converti plus d’une centaine d’appareils en plus.

À ce jour, ce sont 106 appareils qui sont compatibles avec HarmonyOS, dont 75 smartphones. Récemment, ce sont les modèles plus anciens de Huawei qui ont rejoint la liste, comme le P20 ou encore le Mate 10. Là encore, les tests bêta battent leur plein. La firme de Shenzhen ne cache pas son ambition pour son OS. La version 2.1 est déjà en cours de développement et pourrait bien conquérir encore plus d’appareils.