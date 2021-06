Huawei envisage de lancer les Mate 50 en 2021 malgré les sanctions

Huawei envisage de commercialiser la gamme des Mate 50 d'ici la fin de l'année 2021. Malgré les sanctions à son encontre et la pénurie de puces qui frappe toute l'industrie, le groupe chinois souhaite mettre tout en oeuvre pour rester fidèle à son calendrier habituel.

Il y a quelques jours, un rapport de LatePost a laissé entendre que Huawei ferait l'impasse sur les Mate 50 cette année. Acculé par les restrictions du gouvernement américain, privé de fournisseurs et frappé par la pénurie de semi-conducteurs, le constructeur chinois aurait pris la décision de passer son tour. Il s'agirait de la première fois depuis 2013, date de lancement de la gamme, où Huawei n'annonce pas de nouveau Mate.

Plus récemment, un leaker chinois appelé PictureFan est venu nuancer les informations apparues concernant les Mate 50, rapportent nos confrères de Huawei Central. Dans un billet sur Sina Weibo, l'informateur affirme que Huawei n'a pas encore pris de décision définitive.

Huawei garde le cap

Selon les indiscrétions de PictureFan, Huawei estime avoir largement le temps d'annoncer une nouvelle génération de Mate après la présentation des P50, dont l'arrivée serait imminente. La marque chinoise attendrait plusieurs mois entre les deux annonces. Néanmoins, la sortie des Mate 50 devrait bien avoir lieu avant la fin de l'année. Il se pourrait que Huawei décale légèrement la date de lancement des Mate, généralement organisée en septembre ou octobre.

En dépit des difficultés croissantes rencontrées depuis la promulgation du décret Trump en mai 2019, le groupe chinois est bien décidé à tout mettre en oeuvre pour rester fidèle à ses habitudes. D'après PictureFan, les cadres de Huawei sont dans l'optique suivante : “tant qu'on peut le sortir, le produit séduira certainement les consommateurs”.

Sans surprise, Huawei devrait se focaliser sur le marché chinois. Si le smartphone est proposé dans le reste du monde (dont l'Europe), on peut s'attendre à un lancement discret et en quantité ultra limitée. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant de plus amples informations sur les Mate 50, on attend votre avis sur la situation de Huawei dans les commentaires ci-dessous.

