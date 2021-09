Huawei P50 : lancement de la série en Europe le 21 octobre prochain ?

Après plusieurs mois d’attente, Huawei s’apprêterait enfin à lancer ses nouveaux flagships de la série P50 en dehors de Chine. Le fabricant chinois tiendrait en effet un événement en Europe le 21 octobre prochain.

Nos confrères de PhoneArena ont mis la main sur une image de Huawei annonçant un événement qui se tiendra à Vienne, capitale de l’Autriche, le 21 octobre prochain. Sur l’image, on peut voir un smartphone dans la pénombre, qui ressemble beaucoup au P50 du fabricant.

Huawei avait dévoilé ses P50 et P50 Pro en juillet dernier, mais ceux-ci n’ont pour l’instant pas été lancés en dehors de la Chine. Le fabricant chinois pourrait donc profiter de cet événement pour annoncer leur arrivée en Europe, et notamment en France.

La disponibilité des smartphones risque d’être limitée

Les activités de Huawei sur le marché des smartphones sont très perturbées par les sanctions mises en place par des États-Unis. En effet, le fabricant se voit interdire d’utiliser des technologies américaines dans ses produits, ce qui l’empêche notamment pour l’instant d’utiliser des puces compatibles 5G.

Avec ses P50, Huawei a misé sur une puce Snapdragon 888 haut de gamme de Qualcomm, mais celle-ci a été modifiée pour n’être compatible qu’avec les réseaux 4G. Il ne faut donc pas s’attendre à ce que les P50 européens prennent en charge la nouvelle norme.

Pour rappel, les Huawei P50 ne sont pas non plus compatibles avec les Google Mobile Services, ce qui veut dire qu’ils n’auront pas accès au Google Play Store et aux autres applications du géant américain. Les smartphones devraient être lancés sous le nouveau système d’exploitation de Huawei, HarmonyOS 2.0. Cependant, on sait que le fabricant chinois travaille déjà sur une nouvelle version 2.1 qui boostera les performances des P50.

De plus, comme nous l’avions appris en mars dernier grâce au leaker @RODENT950, la disponibilité des smartphones risque d’être très limitée, puisque Huawei n’aurait pas pu produire autant d’unités que les années précédentes. Pour l’instant, nous ne connaissons pas la date de sortie exacte ni le prix des Huawei P50 et P50 Pro sur notre marché, mais les P40 et P40 Pro avaient été commercialisés respectivement à 799 euros et 1099 euros. Il se pourrait donc que Huawei propose ses nouveaux smartphones à des prix similaires.

P50 series production capacity is rumored only 3-4 million units.

Pro+ is the weakest what comes to a availability — Teme (特米)😷 (@RODENT950) March 8, 2021

Source : PhoneArena