Xiaomi Mi 12 : Snapdragon 895, capteur photo 200 MP, recharge 120W…la marque prépare un vrai monstre

Le Xiaomi Mi 12, le prochain fleuron haut de gamme de la marque chinoise, se dévoile plusieurs mois avant l'annonce. D'après la fuite, Xiaomi prépare un véritable titan avec des spécifications ultra haut de gamme, comme un écran 120 Hz LTPO, un Snapdragon 895 de Qualcomm, une recharge filaire de 120W et un capteur photo de 200 mégapixels.

Un smartphone Xiaomi avec le nom code “2112123AC” est apparu dans la base de données de l'International Mobile Equipment Identity, l'organisme qui attribue le fameux numéro IMEI. D'après les informations de nos confrères chinois de MyDrivers, il s'agirait du Mi 12, dont la sortie n'est pas attendue avant plusieurs mois.

Comme on peut le voir sur le listing, le smartphone est alimenté par le SoC Snapdragon 895, le futur chipset haut de gamme de Qualcomm. Comme le Mi 11 l'an dernier, le Mi 12 serait le premier smartphone à profiter de la nouvelle puce de Qualcomm. Gravée en 5nm par TSMC, la puce serait accompagnée par le modem 5G Snapdragon X65.

Le Xiaomi Mi 12 s'annonce ultra haut de gamme

Le smartphone serait construit autour d'un écran 120 Hz LTPO (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor) avec une résolution de 2K. La technologie LTPo devrait permettre à Xiaomi de réduire la consommation énergétique de la dalle tactile.

Xiaomi miserait sur un immense capteur photo de 200 mégapixels. Il pourrait s’agir du capteur S5KGND de Samsung, qui permettrait également d’enregistrer des vidéos en 16K. Ce capteur photo serait développé en partenariat avec Olympus, une célèbre marque d'appareils photo. Cet objectif photo de 1 pouce serait aussi présent sur le Galaxy S22 Ultra.

La marque chinoise inclurait une batterie compatible avec la recharge rapide filaire de 120W. Déjà intégrée sur le Mi 10 Ultra, elle permettra une charge complète en l'espace de 23 minutes. On y trouve aussi une recharge sans fil allant jusqu'à 100W.

Aux dernières nouvelles, Xiaomi pourrait annoncer le Xiaomi Mi 12 au début du mois de décembre plutôt qu'à la fin. La présentation surviendrait juste quelques jours après la conférence de Qualcomm consacrée au Snapdragon 895. On vous en dit plus dès que possible sur le Mi 12. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : MyDrivers