Huawei, Honor : voici la liste des smartphones sans Google Play Store

Huawei et Honor sont privés de licence Android depuis mai 2019. Suite aux sanctions américaines, les deux fabricants chinois ne sont plus autorisés à intégrer les services de Google sur leurs téléphones. Voici la liste complète des smartphones dépourvus du Play Store et des autres applications Google.

Souvenez-vous : en mai 2019, Donald Trump promulguait un décret interdisant à Huawei de commercer avec des firmes américaines. Exclu des Etats-Unis, le groupe chinois ne peut plus collaborer avec Google. Huawei ne peut donc pas obtenir de licence Android pour ses nouveaux smartphones. Dans ces conditions, la firme n’est pas autorisée à préinstaller les Google Mobile Services, la suite d’applications proposées par Google. Cette suite comprend notamment le Play Store, la boutique d’applications Android.

La liste des smartphones Huawei et Honor équipés des HMS

Afin de palier à l’absence des services de Google, Huawei a développé les Huawei Mobile Services. Déjà proposée sur le marché chinois, cette suite a été conçue comme alternative aux solutions Google. On y trouve notamment Huawei ID, Huawei Mobile Cloud, Huawei Video, Huawei Themes, Huawei ScreenMagazine ou encore Huawei Browser.

Surtout, les HMS comprennent l’App Gallery, la boutique d’applications alternative au Play Store, et Celia, l’alternative au Google Assistant. Ces derniers mois, Huawei et sa filiale Honor ont lancé plusieurs smartphones sur le marché européen dotés des HMS à la place des GMS. Ces smartphones tournent sous une version open source d’Android, agrémentée de la surcouche EMUI 10. Voici la liste :

Dans les mois à venir, d’autres smartphones vont venir s’ajouter à cette liste. Pour l’heure, les restrictions du gouvernement américain ne semblent pas prêtes d’être levées. En parallèle, Huawei et Honor continuent de sortir des smartphones avec les services Google. Pour contourner les sanctions, les constructeurs recyclent des smartphones sortis avant l'embargo américain. C’est par exemple le cas du P Smart 2020.