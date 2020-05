Huawei : Donald Trump prolonge les sanctions jusqu’en mai 2021

Huawei est interdit de commercer avec des entreprises américaines jusqu’en mai 2021. Un an après le National Defense Authorization Act (NDAA), Donald Trump vient d’annoncer une prolongation des sanctions à l’encontre du constructeur chinois. Huawei est donc privé de licence Android, et des services de Google, pendant une année supplémentaire.

Donald Trump prolonge les restrictions à l’encontre de groupes chinois comme Huawei et ZTE jusqu’en mai 2021, rapportent nos confrères de Reuters. Pour rappel, il y a déjà un an que Washington interdit aux entreprises de télécommunication américaines de se fournir auprès de certaines entreprises étrangères. Sous prétexte de veiller à la sécurité nationale, le gouvernement américain a d’ailleurs placé Huawei et ZTE sur liste noire.

Washington s’apprête à accorder un 6ème sursis à Huawei

On notera que toutes les mesures détaillées par le décret Trump ne sont pas entrées en application. Depuis mai dernier, Washington a accordé un total de 5 sursis à Huawei et à ses partenaires aux Etats-Unis. Ces sursis consécutifs autorisent les opérateurs de télécommunication ruraux américains à s’appuyer sur les équipements réseau de Huawei.

Le cinquième sursis accordé à Huawei arrive à son terme ce vendredi 15 mai 2020. Selon les informations de Reuters, les Etats-Unis s’apprêtent à annoncer un 6ème sursis aux mesures du décret Trump, visiblement toujours impossible à appliquer dans son intégralité. En parallèle, la FCC, la commission fédérale des communications américaine, s’est engagée à aider les opérateurs dépendants des équipements Huawei à trouver des alternatives dans les plus brefs délais.

Toujours sur liste noire, Huawei reste donc privé de licence Android. Malgré les pressions exercées par Google, Washington interdit toujours au groupe chinois de s’appuyer sur des technologies d’origine américaine. Jusqu’à nouvel ordre, le constructeur chinois n’est donc pas autorisé à intégrer les services de Google dans ses smartphones. Pour se libérer des restrictions américaines, Huawei a rapidement développé sa propre alternative, les Huawei Mobile Services (HMS). En parallèle, le fabricant contourne les restrictions en recyclant des smartphones à succès lancés avant les sanctions américaines, comme le P30 Pro New Edition ou le P Smart 2020.

