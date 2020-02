Honor assure que les Huawei Mobile Services vont enterrer les services Google

Honor est confiant en l’avenir des Huawei Mobile Services, la suite d’applications destinée à remplacer les solutions de Google sur les smartphones de la marque. La filiale estime que les services et applications de sa maison mère vont rapidement s’imposer comme numéro un dans le monde entier.

Dans une interview accordée aux médias chinois, George Zhao, président d’Honor, a évoqué l’arrivée des Huawei Mobile Services (HMS) à l’international, rapportent nos confrères de MobilFlip ce 21 février 2020. Selon le dirigeant, les HMS n’auront besoin que de quelques mois pour enterrer les services de Google, qui sont pourtant présents dans la quasi totalité des smartphones Android du monde entier.

Le responsable est convaincu que les services développés par Huawei, comme Huawei ID, Huawei Mobile Cloud, Huawei Video, Huawei Themes, Huawei ScreenMagazine ou encore Huawei Browser, deviendront donc rapidement « l’écosystème préféré » des utilisateurs dans le monde. George Zhao souligne qu’il a fallu des années de développement à d’autres fabricants de smartphones pour en arriver au même stade. De son côté, Huawei a mis au point l’essentiel de sa solution maison en l’espace de quelques mois

Néanmoins, le PDG concède que le déploiement des Huawei Mobile Services dans le monde va demander de nombreux efforts à Huawei et à Honor. « Huawei et Honor travailleront ensemble pour accomplir cette tâche » poursuit George Zhao, un habitué des déclarations chocs.

Présentation le 24 février 2020

Huawei annoncera le déploiement en Europe des HMS lors d’une conférence en ligne le 24 février 2020. Les premiers smartphones équipés des HMS sortiront sur le marché européen dans la foulée. Pour rappel, il s’agit des Honor 9X Pro et des Honor View 30 et View 30 Pro. Dans un second temps, les HMS seraient proposés sur les P40 et P40 Pro, les prochains haut de gamme de Huawei.

Source : MobilFlip