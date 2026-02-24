Huawei dévoile sa Watch GT Runner 2, la relève de la meilleure montre connectée sportive

Huawei annonce officiellement le lancement de sa nouvelle montre connectée à destination des sportifs : Watch GT Runner 2. Une fiche technique revue et améliorée… à condition d'y mettre le prix, qui lui aussi a changé.

En 2022, Huawei dévoilait sa Watch GT Runner, une montre qui, comme son nom l'indique, ciblait avant tous les sportifs et notamment les coureurs. Celle-ci a fait sensation auprès de la communauté — nous avons d'ailleurs nous-mêmes été très convaincus par la proposition. Son superbe écran AMOLED, couplé à une légèreté très appréciable et surtout une autonomie laissant une grande liberté à l'utilisateur, nous ont fait oublier ses rares défauts.

Ce n'était donc qu'une question de temps avant que Huawei ne rempile pour une deuxième génération. Celle-ci s'est toutefois fait attendre : 4 ans, pour être précis. En effet, Huawei vient tout juste d'officialiser le lancement de la Watch GT Runner 2, la nouvelle génération de montre connectée pour sportif. Alors, on prend les mêmes et on repart ? Presque, mais à quelques détails près tout de même. Notamment son prix.

La Huawei Watch GT Runner 2 est officielle

La première amélioration notable est à chercher du côté des applications, précisément un des points qui nous avaient déçu dans la première édition. Dans son communiqué de presse, Huawei dresse une liste très intéressante : Spotify, WhatsApp, Instagram, Telegram… Tous les classiques sont présents (sauf les services Google, évidemment), mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse, toutes les fonctionnalités de tracking de votre activité physique.

En plus de pouvoir contrôler votre smartphone Android ou iPhone, la montre pourra ainsi analyser et récolter des données précises sur votre rythme cardiaque, votre amélioration au fil du temps ou encore la qualité de votre sommeil. Le twist, c'est que toutes ces données récoltées par la montre pourront servir de support pour générer grâce à l'IA un programme d'entraînement personnalisé selon vos objectifs et votre condition physique.

Elle sera disponible en ligne et en magasins à partir du 16 mars prochain. Pour ce qui est du prix, malheureusement, Huawei indique avoir été victime de l'inflation. Alors que la première GT Runner coûtait 299,99€, il faudra cette fois débourser 399,99 € pour se procurer sa petite sœur.