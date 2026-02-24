Huawei dévoile sa Watch GT Runner 2, la relève de la meilleure montre connectée sportive

Huawei annonce officiellement le lancement de sa nouvelle montre connectée à destination des sportifs : Watch GT Runner 2. Une fiche technique revue et améliorée… à condition d'y mettre le prix, qui lui aussi a changé.

huawei gt runner 2

En 2022, Huawei dévoilait sa Watch GT Runner, une montre qui, comme son nom l'indique, ciblait avant tous les sportifs et notamment les coureurs. Celle-ci a fait sensation auprès de la communauté — nous avons d'ailleurs nous-mêmes été très convaincus par la proposition. Son superbe écran AMOLED, couplé à une légèreté très appréciable et surtout une autonomie laissant une grande liberté à l'utilisateur, nous ont fait oublier ses rares défauts.

Ce n'était donc qu'une question de temps avant que Huawei ne rempile pour une deuxième génération. Celle-ci s'est toutefois fait attendre : 4 ans, pour être précis. En effet, Huawei vient tout juste d'officialiser le lancement de la Watch GT Runner 2, la nouvelle génération de montre connectée pour sportif. Alors, on prend les mêmes et on repart ? Presque, mais à quelques détails près tout de même. Notamment son prix.

Sur le même sujet — Test Huawei Watch D : c’est peut-être votre prochaine montre connectée si vous êtes hypertendu !

La Huawei Watch GT Runner 2 est officielle

La première amélioration notable est à chercher du côté des applications, précisément un des points qui nous avaient déçu dans la première édition. Dans son communiqué de presse, Huawei dresse une liste très intéressante : Spotify, WhatsApp, Instagram, Telegram… Tous les classiques sont présents (sauf les services Google, évidemment), mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse, toutes les fonctionnalités de tracking de votre activité physique.

En plus de pouvoir contrôler votre smartphone Android ou iPhone, la montre pourra ainsi analyser et récolter des données précises sur votre rythme cardiaque, votre amélioration au fil du temps ou encore la qualité de votre sommeil. Le twist, c'est que toutes ces données récoltées par la montre pourront servir de support pour générer grâce à l'IA un programme d'entraînement personnalisé selon vos objectifs et votre condition physique.

Elle sera disponible en ligne et en magasins à partir du 16 mars prochain. Pour ce qui est du prix, malheureusement, Huawei indique avoir été victime de l'inflation. Alors que la première GT Runner coûtait 299,99€, il faudra cette fois débourser 399,99 € pour se procurer sa petite sœur.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Près d’une publicité sur trois sur Meta mènerait vers une arnaque ou un malware

Les publicités sur les réseaux sociaux ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être. Une étude récente révèle une proportion inquiétante d’annonces malveillantes sur Meta. Des millions d’utilisateurs pourraient être…

Nvidia va lancer ses processeurs pour PC portables cette année, Lenovo et Dell déjà intéressés

Certains PC portables, dont des machines des marques Lenovo et Dell, vont être équipés de puces Nvidia dès 2026. Déjà dominant sur le marché des cartes graphiques dédiées, Nvidia veut…

Les prochains smartphones pliables de Samsung vous alerteront quand vous risquez de les abîmer par inadvertance

Des indices laissés dans OneUI 9 nous permettent d’apprendre que les prochains Galaxy Z Fold et Z Flip intégreront plusieurs fonctionnalités visant à limiter les risques de dégâts. Notamment, l’utilisateur…

Galaxy S26 : une meilleure autonomie, mais une batterie qui se dégrade beaucoup plus vite ?

Les étiquettes énergétiques européennes des Galaxy S26 indiquent une amélioration de l’autonomie, mais aussi une batterie qui se dégrade plus rapidement pour les trois modèles. Une dernière fuite pour la…

La Fédération Française d’athlétisme victime d’un piratage, les données de 11 millions d’adhérents sont dans la nature

Les données personnelles de 11 millions de Français sont désormais entre les mains de pirates après une cyberattaque ayant visé la Fédération Française d’Athlétisme. Les données sont d’ores et déjà…

Huawei lance les FreeBuds Pro 5 avec une réduction de bruit Dual-Engine inédite

Huawei dévoile une nouvelle génération d’écouteurs sans fil haut de gamme. Les FreeBuds Pro 5 misent sur une technologie de réduction de bruit inédite. La marque promet un son plus…

WhatsApp va enfin rattraper son retard sur la concurrence avec l’arrivée de cette fonctionnalité très attendue

WhatsApp pourrait bien être en train de préparer le déploiement global d’une fonctionnalité autrefois réservée aux utilisateurs de la version Business. Si tel est le cas, la messagerie rattrapera son…

Meilleur VPN en 2026 : comment bien le choisir ?

Nombreux sont les internautes qui ne se passent plus d’un VPN, que ce soit pour protéger leurs données en ligne ou contourner les restrictions géographiques. Après en avoir testé plusieurs,…

Xbox Game Pass : la formule Ultimate pourrait devenir vraiment intéressante

Après une grosse augmentation qui n’a clairement pas plu aux joueurs, l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate pourrait justifier son prix. L’idée est en cours de discussion chez Microsoft. En octobre…

Wear OS : cette nouveauté cruciale rend les alertes sismiques de votre montre connectée bien plus utiles

Google modifie le comportement des alertes sismiques d’Android sur les montres connectées tournant sous Wear OS et les rend bien plus utiles. L’objectif ? Vous prévenir d’un tremblement de terre même…