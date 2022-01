Huawei lance la Watch GT Runner, une smartwatch pour les sportifs à moins de 300 euros

Huawei annonce l’arrivée en France de la Watch GT Runner. Montre sportive et élégante, elle s’appuie sur les forces des précédents modèles de la marque, notamment en termes d’autonomie. Fonctionnant sous HarmonyOS, elle est commercialisée dès le 26 janvier. Son prix sera de 299,99 euros. Elle accompagnera les P50 Pro et P50 Pocket Edition qui ont également été annoncés en France.

Huawei a annoncé l’arrivée en France de plusieurs produits aujourd’hui. Deux d’entre eux sont des smartphones. Il y a le P50 Pro, nouveau porte-étendard de la firme et spécialiste de la photographie. Il est proposé à 1199 euros. Et il y a le P50 Pocket Edition, un concurrent direct pour le Galaxy Z Flip 3 de Samsung. Il est proposé à 1299 euros en version standard et à 1599 euros en version « premium ». Nous vous conseillons la lecture de nos articles dédiés pour en savoir davantage.

La Huawei Watch GT Runner arrive en France à 300 euros

Le troisième produit annoncé par la filiale française de Huawei est la Watch GT Runner. La montre n’est pas vraiment une nouveauté, puisqu’elle a été officialisée en Chine en novembre 2021. Il s’agit d’un modèle plutôt « milieu de gamme », avec un prix de vente assez élevé. En effet, Huawei la vend à 299,99 euros.

Nous ne sommes pas sur le même créneau que les Apple Watch. Mais Huawei se positionne d’emblée face à la Galaxy Watch 4 « standard » de Samsung (et non la version Classic). Elle est également plus onéreuse que la Watch GT 3 (229 et 249 euros), mais moins que la Huawei Watch 3 (à partir de 369 euros).

Si la GT Watch Runner se décline en deux coloris, noir et argent, il n’y a qu’une seule taille de boitier : 46 mm, comme la Watch GT3. Elle intègre un écran similaire : une dalle tactile ronde et AMOLED de 1,43 pouce (résolution de 326 pixels par pouce). Elle en reprend aussi le système standard d’attache pour les bracelets. Le boitier est évidemment étanche (certification 5ATM).

Watch GT Runner : nouveau cardiofréquencemètre et nouveau GPS

Au dos, vous retrouvez un cardiofréquencemètre de nouvelle génération appelée TrueSeen 5.0. Il se double d’un oxymètre pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang. En revanche, la montre perd le thermomètre de la Watch GT3. Vous retrouvez aussi toute la batterie de capteurs environnementaux classiques (toujours sans altimètre), dont le GPS autonome. Huawei indique avoir changé l’emplacement des antennes du GPS pour améliorer la qualité du signal.

À l’intérieur du boitier, vous avez 4 Go de stockage pour le système d’exploitation. Il s’agit évidemment d’HarmonyOS que vous retrouvez aussi dans la Watch 3 et la Watch GT 3. Le système d’exploitation de Huawei intègre toujours davantage de programmes sportifs. La firme chinoise en annonce plus de 100, des grands classiques (randonnée, course à pied, triathlon, rameur, cyclisme, natation) et des disciplines plus modernes comme le HIIT.

La Watch GT Runner profite de deux semaines d'autonomie

Autre point important : la batterie. Elle offre la même capacité que celle de la GT3 : 455 mAh. Huawei promet une autonomie de 14 jours (avec le suivi de la fréquence cardiaque en permanence), ce qui est bien supérieur à ce que proposent les montres avec systèmes d’exploitation ouverts (Galaxy Watch 4, Oppo Watch, Apple Watch). Côté réseau, vous n’avez pas de WiFi, contrairement aux Apple Watch, mais du Bluetooth (ici en version 5.2) pour la connexion avec le smartphone (HarmonyOS, Android et iOS) et du NFC pour le paiement sans contact.

Voici donc un résumé complet des fonctionnalités de cette Watch GT Runner face à ses principaux concurrents. Son lancement commercial a lieu aujourd’hui même, mercredi 26 janvier 2022. Est-ce qu’elle vous parait chère vis-à-vis de sa proposition ? Rendez-vous en commentaire pour continuer la discussion.