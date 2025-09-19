Voici la Huawei Watch Ultimate 2, la première montre qui peut envoyer des messages sous l’eau

Huawei sort la Watch Ultimate 2, une montre connectée pensée pour les explorateurs de l’extrême. Avec sa fonction de communication sous-marine inédite, son autonomie de 11 jours et son étanchéité jusqu’à 150 mètres, elle promet de redéfinir les codes de l’outdoor. Mais cette prouesse technique est-elle vraiment utile sous l’eau ?

Depuis plusieurs années, les montres connectées se multiplient. Certaines misent sur la santé, d’autres sur la polyvalence ou le design. Mais dans le domaine du sport outdoor avancé, peu de modèles vont aussi loin que les montres spécialisées utilisées par les professionnels. Ce segment reste difficile à conquérir, car il impose des contraintes de robustesse, de fiabilité, et d’autonomie souvent incompatibles avec les usages classiques du grand public.

Huawei tente pourtant le pari. Après la présentation des GT6, successeurs directs de la GT5, la marque dévoile la Watch Ultimate 2. Elle se distingue par une étanchéité jusqu’à 150 mètres, un boîtier en métal liquide à base de zirconium, et une fonction unique : la communication sous-marine par sonar.

La Huawei Watch Ultimate 2 permet d’envoyer un message sous l’eau à 30 mètres de distance

La Watch Ultimate 2 inaugure une fonctionnalité inédite. Elle peut transmettre un message prédéfini ou un emoji à un autre plongeur situé à 30 mètres, et activer un SOS sous-marin jusqu’à 60 mètres. Huawei promet une avancée majeure pour la sécurité, notamment lors des plongées profondes. Mais ce type de communication repose sur un protocole sonar, bien différent des systèmes classiques basés sur les ondes radio ou le Bluetooth.

En tant que moniteur de plongée technique, il est important de rappeler les réalités du terrain. Sous l’eau, les signaux électromagnétiques sont vite bloqués. Aucun GPS ne fonctionne en profondeur. Et les méthodes de communication reposent sur des gestes codifiés, des signaux lumineux, ou parfois des sons. Dans ce contexte, la fonction sonar de la Watch Ultimate 2 a peu d’intérêt pratique : selon les règles, les binômes doivent rester à distance de contact ou visuelle.

Une situation précise pourrait justifier l’usage de la Huawei Watch Ultimate 2 en plongée sous marine

Cependant, un cas d’usage précis peut lui donner du sens. Lors de plongées dans son range de 40 à 60 mètres, une urgence à bord, comme une tempête soudaine ou un malaise grave sur le bateau, peut nécessiter d’interrompre l’activité. Actuellement, aucune méthode ne permet de prévenir efficacement les plongeurs immergés dans ce type de situation, car la communication se fait uniquement du fond vers la surface.

Dans ce contexte, la Watch Ultimate 2 pourrait permettre à l’équipage d’envoyer un signal vers les plongeurs encore sous l’eau. Cela reste un scénario rare, mais intéressant. En revanche, l’inverse n’est pas forcément utile. Un SOS envoyé depuis le fond est inefficace sans système de localisation physique, comme une bouée accrochée à une corde. Le temps est un facteur critique, et seule une localisation directe permet une vraie intervention.

La Huawei Watch Ultimate 2 se destine aux environnements les plus exigeants

Au-delà de cette fonction phare, la montre reste un produit très complet. Elle embarque un GPS bi-bande associé au système Sunflower, capable de combiner cinq constellations pour un positionnement ultra précis. En montagne, dans le désert ou en navigation, cette précision peut faire la différence. La montre intègre aussi une antenne à fente, optimisée pour les environnements isolés.

La fonction eSIM permet de passer des appels sans smartphone, même en pleine nature. La réduction de bruit par IA améliore la qualité des conversations. La montre propose également un suivi santé complet via TruSense : fréquence cardiaque, SpO₂, sommeil, stress, et même mesure en temps réel de 11 indicateurs clés via Health Glance. Elle offre jusqu’à 11 jours d’autonomie en mode économie, ou 4,5 jours en usage standard, ce qui reste très élevé dans sa catégorie.

La Huawei Watch Ultimate 2 sera disponible en France à partir du mois d’octobre 2025. Deux versions sont prévues : une édition noire à 899 euros, et une déclinaison bleue plus haut de gamme à 999 euros. Les deux modèles embarquent les mêmes technologies et visent clairement un public passionné de sport extrême et de conditions exigeantes.