Une Apple Watch gratuite pour tout le monde ? La montre connectée pourrait réduire les coûts de santé

Un cardiologue plaide en faveur de l'utilisation des montres connectées dans le milieu médical. Le coût de ces appareils serait amorti par les économies réalisées sur les services médicaux.

Les Apple Watch et autres montres connectées peuvent-elles compléter ou se substituer au matériel médical standard ? La réponse est oui, selon une récente étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology et relayée par TechRadar. Ce type d'appareil serait en effet efficace pour diagnostiquer tôt la fibrillation auriculaire, détectant des symptômes qui ne sont pas encore ressentis par l'utilisateur et multipliant par 4 le nombre de diagnostics, qui auraient autrement été manqués.

Les chercheurs du Centre médical universitaire d'Amsterdam (UMC) ont étudié 219 patients de plus de 65 ans présentant un risque élevé d'AVC et équipés d'une Apple Watch, contre 218 patients recevant des soins standards et ne portant pas de montre. Dans le groupe Apple Watch, 21 patients atteints de fibrillation auriculaire ont été diagnostiqués et ont pu être pris en charge, alors que 57 % d'entre eux ne présentaient aucun symptôme apparent. Dans l'autre groupe, seuls cinq patients, tous symptomatiques, ont été diagnostiqués.

L'Apple Watch détecte les anomalies cardiaques avec précocité

“L’utilisation de montres connectées dotées des fonctions PPG [détection des arythmies, ndlr] et ECG [électrocardiogramme, ndlr] aide les médecins à diagnostiquer les personnes qui ignorent souffrir d’arythmie, accélérant ainsi le processus de diagnostic”, déclare Michael Winter, cardiologue au sein de l'UMC. “Nos résultats suggèrent une réduction potentielle du risque d’AVC, ce qui serait bénéfique à la fois pour les patients et pour le système de santé en réduisant les coûts”, ajoute-t-il.

Selon lui, si on pouvait équiper les patients à risque d'une montre connectée, le coût initial de l'appareil serait compensé par les économies réalisées grâce à la détection précoce des conditions cardiaques, évitant des traitements lourds et coûteux. Les Apple Watch bientôt remboursées par la sécurité sociale ? C'est une possibilité à l'avenir si leur intérêt se confirme, mais on est encore très loin.

Pour activer les notifications de fréquence cardiaque élevée et faible de votre Apple Watch, voici la procédure à suivre :