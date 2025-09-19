Huawei lance les Watch GT 6 et GT 6 Pro avec 21 jours d’autonomie et des fonctions sportives inédites

Huawei revient avec les Watch GT 6 et GT 6 Pro, deux montres connectées pensées pour les amateurs de sport et d’activités en plein air. Plusieurs éléments techniques font évoluer la gamme. Mais une nouveauté bien précise pourrait changer la donne.

Depuis plusieurs années, Huawei renforce sa position sur le marché des montres connectées. Avec des modèles combinant design, santé et autonomie, la marque s’adresse à un public actif et exigeant. Cette orientation se confirme aujourd’hui avec une nouvelle génération pensée pour les usages sportifs. La série GT 6 prend la relève de la Watch GT 5, en apportant des améliorations visibles sur tous les plans.

Présentée officiellement ce 19 septembre à Paris, la série HUAWEI WATCH GT 6 comprend plusieurs modèles, dont la GT 6 Pro, la GT 6 46 mm et la GT 6 41 mm. Elle mise sur un design soigné, une batterie plus endurante et un système de positionnement GPS de haute précision. La gamme s’adresse aussi bien aux sportifs confirmés qu’à ceux qui recherchent un outil fiable pour suivre leur condition physique. Elle se décline en plusieurs tailles et finitions, pour s’adapter à tous les styles.

Les HUAWEI Watch GT 6 et GT 6 Pro gagnent un GPS ultra-précis et une fonction inédite pour les cyclistes

La grande nouveauté de cette édition est l’introduction d’un compteur de puissance virtuel pour les cyclistes, une première sur une montre connectée. Développée à partir de milliers de tests, cette fonction permet de mesurer l’intensité d’un effort avec une précision proche de celle d’un capteur professionnel. Elle s’accompagne de trois autres modes optimisés pour le trail, le ski et le golf. Côté autonomie, Huawei annonce jusqu’à 21 jours d’usage léger, grâce à une batterie en silicium haute densité, soit 65 % de capacité en plus par rapport à la génération précédente.

Voici les modèles disponibles :

WATCH GT 6 Pro : Format 46 mm, finition premium (titane, verre saphir), à partir de 449 €

: Format 46 mm, finition premium (titane, verre saphir), à partir de WATCH GT 6 46 mm : Design sportif avec coloris vert dégradé, à partir de 349 €

: Design sportif avec coloris vert dégradé, à partir de WATCH GT 6 41 mm : Format compact, anses pivotantes, à partir de 329 €

La WATCH GT 6 se distingue aussi par un écran 5,5 % plus grand et une luminosité pouvant atteindre 3000 nits, assurant une lisibilité parfaite même en plein soleil. Son GPS amélioré assure un suivi fiable de la distance, de la vitesse et du dénivelé, essentiel pour les sports d’extérieur. Avec plus de 100 000 cadrans personnalisables, un design en titane, un verre saphir et des fonctionnalités avancées de santé (comme la variabilité de la fréquence cardiaque), la montre s’impose comme un modèle haut de gamme.

Un avantage de lancement permet de bénéficier jusqu’à 35 € de réduction sur certains services en ligne, pour tout achat effectué avant le 30 octobre. La version Pro se distingue par sa lunette surélevée, ses matériaux premium et un affichage plus immersif, tandis que l’édition 41 mm se veut plus discrète et confortable au poignet.