Horizon Forbidden West : voici les configurations demandées pour la version PC

Horizon Forbidden West, la suite des aventures d'Aloy, s'apprête à débarquer sur PC dans sa Complete Edition. Le studio Guerrilla vient tout juste de dévoiler les configurations pour profiter du titre dans les meilleures conditions.

Comme vous le savez peut-être, Sony a pris l'habitude depuis ces quelques années de proposer sur PC ces principales exclusivités PlayStation 5. Les joueurs PC ont ainsi pu découvrir sur leur machine le premier Horizon, Days Gone, God of War (2018) ou encore The Last of Us Part 1 et Marvel's Spider-Man Remastered pour ne citer qu'eux.

Bien évidemment, certains titres manquent encore à l'appel, à l'image d'un certain Ghost of Tsushima… Mais bon, l'espoir fait vivre comme on dit. Et ce 21 mars 2024, le constructeur japonais s'apprête à lancer sur PC une autre exclusivité de la PS5, à savoir l'excellent Horizon Forbidden West.

Horizon Forbbiden West va enfin débarquer sur PC

Les Pcistes vont enfin pouvoir découvrir la suite des aventures d'Aloy, qui plus est dans une version Complète Edition qui contient notamment l'extension Burning Shore (ainsi que du contenu bonus). Sans surprise, ce portage PC propose des fonctionnalités exclusives au support comme la prise en charge des écrans large et ultra large mais aussi des manettes DualSense, la compatibilité avec le Nvidia DLSS 3.0 et le Nvidia Reflex, une fréquence d'images débloquée et bien d'autres améliorations sur les textures, la gestion des ombres et lumières, les détails graphiques, le champ de vision, etc.

A quelques jours de la sortie, le studio Guerrilla vient de partager les configurations PC du titre. L'occasion pour les joueurs de découvrir si leur bécane pourra faire tourner convenablement le jeu. Les voici sans plus attendre.

Les configuration PC pour Horizon Forbidden West

Configuration minimum (720p 30 FPS) :

OS : Windows 10 64-bit (version 1909 ou plus récente)

Processeur : Intel Core i3-8100 ou AMD Ryzzen 3 1300X

Mémoire : 16 Go de RAM

GPU : Nvidia GeForce GTX 1650 4 Go ou AMD Radeon RX 5500XT 4 Go

Espace de stockage SSD : 150 Go

Configuration recommandée (1080p 60 FPS) :

OS : Windows 10 64-bit (version 1909 ou plus récente)

Processeur : Intel Core i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600

Mémoire : 16 Go

GPU : Nvidia GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 5700

Espace de stockage SSD : 150 Go

Configuration haute (1440p 60 FPS/ 4K 30 FPS) :

OS : Windows 10 64-bit (version 1909 ou plus récente)

Processeur : Intel Core i7-9700 ou AMD Ryzen 7 3700X

Mémoire : 16 Go

GPU : Nvidia GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800

Espace de stockage SSD : 150 Go

Configuration très haute (4K 60 FPS) :

OS : Windows 10 64-bit (version 1909 ou plus récente)

Processeur : Intel Core i7-11700 ou AMD Ryzen 7 5700X

Mémoire : 16 Go

GPU : Nvidia GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900XT

Espace de stockage SSD : 150 Go

Pour rappel, la version Complète Edition d'Horizon Forbidden West comprend également certaine tenues et armes inédites pour Aloy.