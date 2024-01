Nvidia : le DLSS 3.0 arrive sur Horizon Forbidden West et 13 autres jeux PC en 2024

A l'occasion du CES 2024, Nvidia a confirmé la prise en charge du DLSS 3.0, la dernière version de sa technologie de supersampling, sur plusieurs jeux PC à venir en 2024. On trouve dans cette liste des titres plutôt attendus, comme le portage PC d'Horizon Forbidden West.

A l'occasion du CES 2024, Nvidia a d'ores et déjà fait de nombreuses annonces. L'équipe verte a notamment présenté officiellement les RTX 4000 Super. Les RTX 4070, 4070 Ti et 4080 doivent débarquer sur le marché entre le 17 et le 31 janvier 2024. D'après les dernières informations partagées par la chaîne YouTube Moore's Law is Dead, il faudra s'attendre à un “lancement léger” sur les RTX 4000 SUPER. D'après plusieurs sources proches de Nvidia, le constructeur ne prévoit pas des quantités astronomiques.

En parallèle, Nvidia a également annoncé l'arrivée du DLSS 3.0 sur près d'une quinzaine de jeux à venir en 2024. Pour rappel, le DLSS 3.0 sera présente comme la dernière version de la technologie de supersampling du constructeur. Cette nouvelle itération intègre des innovations significatives, comme l'Ada Optical Flow, une technologie qui permet au DLSS de prédire les mouvements d'une scène, et par extension d'augmenter le nombre d'image par seconde.

Le DLSS 3.0 arrive sur 15 jeux PC en 2024

Dans un communiqué de presse officiel, Nvidia annonce donc la prise en charge du DLSS 3.0 sur plusieurs jeux PC à venir en 2024, à commencer par le portage d'Horizon Forbidden West, l'une des dernières grandes exclusivités PlayStation. Le titre promet d'ailleurs de tourner comme un charme sur les machines équipées de RTX 4000 (ndlr : le DLSS 3.0 fonctionnement uniquement sur les derniers GPU de Nvidia) comme en témoigne ce court trailer partagé par la marque. L'équipe verte précise que le portage sera également compatible avec les technologies Reflex et DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing).

Le bébé de Guerrilla Games ne sera pas le seul à profiter des apports du DLSS 3.0 en 2024. Ce sera également le cas de Pax Dei, un RPG ambitieux dont la sortie en accès anticipé est prévu au printemps, ou encore le très attendu Dragon's Dogma 2, la suite du jeu culte de Capcom. Like A Dragon : Infinite Wealth, le prochain épisode de la saga Yakuza, bénéficiera lui aussi du DLSS 3.0 dès son lancement ce 26 janvier. Voici le reste des jeux annoncés compatibles DLSS 3.0 annoncés par Nvidia :

Layers of Fear

Like A Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name

Throne and Liberty

Starminer

Nakwon : Last Paradise

Gray Zone Warfare

Half-Life 2 RTX

Diablo IV va lui aussi recevoir une mise à jour dédiée à la prise en charge du DLSS 3.0 en mars 2024. Quant à Enshrouded, futur phénomène indépendant, et Tekken 8, les deux titres seront compatibles dès leur sortie courant janvier avec le DLSS 2.0.