GTA Vice City tourne comme un charme sur un routeur, la preuve en vidéo

Les chercheurs de Kitten Labs ont démontré qu'il était parfaitement possible de transformer un simple routeur Wi-Fi TP-Link en un PC gaming. En effet et après quelques jours de bidouillage et l'installation d'une version de Linux, ces experts ont réussi à faire tourner parfaitement le jeu culte GTA Vice City.

Prendre des vieux jeux et tenter de les faire tourner sur tout et n'importe quoi est devenu une pratique incontournable ces dernières années. On ne compte plus par exemple les portages improbables de Doom, le père des FPS sorti en 1995.

Par le passé, nous avons évoqué à de nombreuses reprises les exploits de plusieurs bidouilleurs pour porter le titre d'Id Software sur des appareils incongrus comme l'écran d'un vélo d'appartement, une calculatrice TI-83, le bloc-note de Windows, une touche de clavier ou encore dernièrement une brosse à dents connectée !

Mais cette fois-ci, Doom ne sera pas à l'honneur, mais un certain GTA Vice City, un épisode culte de la saga de Rockstar Games. En effet, des chercheurs de Kitten Labs ont démontré qu'il était parfaitement possible avec un peu d'astuce et d'ingénierie de transformer un vieux routeur Wi-Fi TP-Link en un PC gaming capable de faire tourner le titre. Explications.

GTA Vice City sur un routeur, c'est possible

Tout d'abord, ces experts ont jeté leur dévolu sur le routeur Wi-Fi TP-Link TL-WDR4900 (sorti en 2013). Apprécié des utilisateurs pour ses bonnes performances, les membres de Kitten Labs l'ont surtout choisi pour son processeur NXP-Freescale QorlQ P1014, qui en réalité est un SoC PowerPC e500v2 32 bits.

Bien entendu, la puissance du routeur ne fait pas tout. Faute d'un emplacement compatible avec les GPU pour PC, il a fallu ruser pour installer un eGPU. Après avoir ajouté une connexion miniPCIe, les équipes ont lancé une version de Debian Linux avec des modules de noyaux supplémentaires activés (nécessaires pour prendre en charge les pilotes graphiques AMD).

Après une première expérience ratée avec une Radeon RX 570, Kitten Labs s'est rabattu sur une vieille Radeon HD 7470 avec un ancien pilote. Première étape validée, le système commence à fonctionner. Restait maintenant à obtenir une version de GTA Vice City capable de fonctionner sous Linux/PowerPC. Ils ont alors opté pour une version en reverse-engineered du titre baptisée ReVC (dont les fichiers sont disponibles au public).

Après avoir rencontré divers problèmes une fois le jeu lancé (corruption graphique, crash lors des interactions avec les PNJ, etc.), ils sont parvenus au bout de quelques mois à faire tourner parfaitement le titre. Vous pouvez apprécier l'ensemble du processus dans la vidéo disponible dans l'article.

Source : KittenLabs