Call of Duty Modern Warfare 3 : voici les configurations requises et la date de l’accès anticipé

Le 3e opus tant attendu de la série Call of Duty Modern Warfare révèle les différentes configurations PC dont il a besoin pour tourner. Les dates de pré-téléchargement et de l'accès anticipé sont également connues.

Plus qu'une dizaine de jours avant de pouvoir vous lancer dans Call of Duty Modern Warfare 3, suite tant attendue de la série à succès d'Activision. L'été dernier, nous avions eu droit à une vidéo qui confirmait le retour d'un méchant iconique de la franchise, ainsi qu'à une autre qui révélait la date de sortie officielle du jeu. Les joueurs PC attendaient encore de connaître les configurations attendues pour faire tourner le titre, et c'est désormais chose faite. Mais ça ne s'arrête pas là.

Si vous avez pré-commandé une version numérique de Call of Duty Modern Warfare 3 sur votre plate-forme préférée, vous pourrez télécharger le jeu en avance dès le 1er novembre à partir de 17h. Et le 2 novembre à 18h, vous aurez accès à la campagne solo du jeu une semaine avant la sortie. Une bonne nouvelle pour les plus pressés. Il est également possible de télécharger l'ensemble du titre à partir du 8 novembre à 17h, pour y jouer le 10 novembre.

Voici les configurations PC nécessaires pour jouer à Call of Duty Modern Warfare 3

Il y a 4 configurations possibles, dont une qui ne concerne que le jeu multijoueurs :

Configuration minimale (multijoueurs uniquement) : Système d'exploitation : Windows 10 64 bit avec la dernière mise à jour Processeur : Intel Core i3-6100 ou AMD Ryzen 3 1200 Mémoire RAM : 8 Go Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960/1650 ou AMD Radeon RX 470 Espace de stockage : 79 Go (SSD)

Configuration minimale (campagne solo) : Système d'exploitation : Windows 10 64 bit avec la dernière mise à jour. Processeur : Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 1400 Mémoire RAM : 8 Go Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 ou AMD Radeon RX 470 Espace de stockage : 149 Go (SSD)

Configuration recommandée : Système d'exploitation : Windows 10 64 bit ou Windows 11 64 bit, chacun avec la dernière mise à jour. Processeur : Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 5 1600X. Mémoire RAM : 16 Go. Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 ou AMD Radeon RX 6600XT. Espace de stockage : 149 Go (SSD).

Configuration compétitive / Ultra 4K : Système d'exploitation : Windows 10 64 bit ou Windows 11 64 bit, chacun avec la dernière mise à jour. Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 2700X. Mémoire RAM : 16 Go. Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080 / RTX 4070 ou AMD Radeon RX 6800XT. Espace de stockage : 149 Go (SSD).

Call of Duty Modern Warfare 3 sort sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, et PC.

Source : Call of Duty