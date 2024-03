Ghost of Tsushima débarque sur PC très bientôt, voici quand

Ghost of Tsushima pourrait finalement avoir le droit à son portage PC. En effet et d'après des informations du leaker réputé billbil-kun, le titre de Sucker Punch débarquerait sur PC dans quelques mois seulement. L'insider nous donne même une date précise.

Ces dernières années, Sony a pris l'habitude de porter ces principales exclusivités PS4 et PS5 sur PC. C'est ainsi que les joueurs PC ont pu découvrir des titres cultes dans les meilleures conditions comme Horizon Zero Dawn, Days Gone, God Of War (2108), The Last of Us Part 1 ou plus récemment le phénomène Helldivers 2.

Dans quelques jours à peine, les Pcistes vont d'ailleurs pouvoir mettre la main sur Horizon Forbidden West, le second épisode de la saga de Guerrilla Games. Pour l'occasion, le jeu sera proposée dans une version Complète Edition, qui comprend notamment l'extension Burning Shores et divers bonus comme des tenus et armes inédites. Nous avons d'ailleurs partagé dans nos colonnes hier les configurations PC du titre.

Mais parmi la longue liste d'exclusivités PlayStation, il y en a une qui se fait toujours désespérément attendre par les joueurs PC : Ghost of Tsushima. Le jeu de samouraï signé Sucker Punch a été un véritable carton à sa sortie en 2020, que ce soit pour la critique comme pour le public. Pour preuve, les aventures de Jin Sakaï s'étaient vendues à plus de 9,7 millions d'exemplaires en juillet 2022. Dans nos colonnes, nous avions d'ailleurs salué l'ambiance très réussie, le level design soigné ou encore l'écriture du titre dans notre test complet.

Ghost of Tsushima arrive enfin sur PC, c'est officiel !

Et bien bonne nouvelle, comme vient de le confirmer Sony sur le PlayStation Blog, Ghost of Tsushima va débarquer sur PC ce 16 mai 2024 dans sa version Director's Cut. Ce portage a été realisé par Nixxes, un studio à qui l'on doit notamment les versions PC des jeux Marvel's Spider-Man Remastered et Miles Morales.

Concrètement, cette mouture proposera le jeu complet, mais aussi l'extension Ile d'Iki et le mode multijoueur en coopération Legends. Comme d'habitude, les joueurs PC pourront profiter de certaines améliorations inhérentes à la plateforme comme :

des fréquences d'images déverrouillées

des commandes personnalisables au clavier/souris

la prise en charge des écrans larges et ultra larges (21:9, 32:9 et 48:9)

Compatibilité avec le Nvidia DLSS 3.0, AMD FSR 3, Intel XeSS, Nvidia DLAA et FSR 3 Native AA

la prise en charge complète de la manette (y compris de la DualSense)

Pour l'instant, Nixxes et Sucker Punch n'ont pas encore dévoilé les configurations recommandées. Pour conclure, sachez que le titre est dès maintenant disponible en précommande au prix de 59,99 € sur Steam et l'Epic Games Store. En cas de pré-achat, les joueurs pourront bénéficier de certains bonus comme le compagnon de voyage équestre (accessible en new game +), la tenue du voyageur et les teintures d'armure brisée de l'atelier de Baku.