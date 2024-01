Horizon Forbidden West arrive sur PC en version intégrale compatible DLSS

Sony continue de porter ses plus grosses licences sur PC, avec cette fois l’arrivée prochaine de Horizon Forbidden West, le deuxième volet des aventures d’Aloy. Le jeu sortira le 21 mars sur Steam et comprendra tous ses DLC, ainsi que le support pour le DLSS et autres technologies d’upscaling. On ne connaît pas encore la configuration minimale requise.

En 2022, Sony a commencé à faire ce que l’on ne pensait pas que la firme ferait un jour : porter ses jeux exclusivités PlayStation sur PC. Si l’on est encore loin d’une sortie day one sur les deux plateformes, il s’agit d’une grande avancée pour les joueurs, qui ont désormais accès aux plus grands noms des PlayStation Studios sans avoir besoin d’acheter une PS4 ou PS5. Le 21 mars prochain, un nouveau titre va venir agrandir cette jolie liste : Horizon Forbidden West.

Si vous êtes passé à côté l’année dernière, Horizon Forbidden West est le second opus de Horizon, une licence de Guerrilla Games qui nous place dans la peau d’Aloy, une aventurière dans un monde où l’humanité a presque totalement disparu et où la Terre est désormais envahie par des dinosaures robots. Un condensé ultra efficace de la formule AAA actuelle, entre magnifique open world et gameplay nerveux et satisfaisant.

Horizon Forbidden West débarque sur PC le 21 mars prochain

Comme à l’accoutumée chez Sony, le portage PC de Horizon Forbidden West s’accompagne du support pour les technologies d’upscaling les plus populaires, à savoir le DLSS 3, le FSR et le XeSSn en fonction de votre carte graphique. Le jeu sera également compatible avec les écrans 21:9, 32:9 et 48:9, vous permettant de profiter pleinement des somptueux paysages que celui-ci propose.

Notez qu’il faudra brancher votre manette DualSense à votre PC pour profiter du retour haptique et des gâchettes adaptatives. Malheureusement, il reste encore quelques inconnues à l’équation. En outre, la configuration minimale recommandée n’a pas encore été dévoilée, tandis que la compatibilité avec le Steam Deck est encore incertaine. Le jeu sera vendu à 59,99 euros sur Steam.