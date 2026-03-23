Honor Magic9 : le prochain concurrent sérieux au Galaxy S26 se dévoile, la fiche technique fait très envie

À peine le Magic V6 sorti, Honor prépare déjà la suite avec son Magic9. Si ce dernier ne sera pas disponible avant plusieurs mois, plusieurs informations de sa fiche se baladent déjà sur le web. Et si celles-ci disent vrai, Samsung et son Galaxy S26 n'ont qu'à bien se tenir.

Il y a quelques semaines, Honor présentait son tout nouveau smartphone pliable, le Magic V6. Le flagship n'a pas grand-chose à envier à ses concurrents sur le même segment et ça tombe bien, puisque le constructeur ne compte visiblement pas se laisser distancer. Bien au contraire, le voilà déjà en train de préparer la suite. Nous avons déjà entendu parler de(et vu) l'étrange Robot Phone qui ne sera à rien de ce qui se fait actuellement dans l'industrie, mais Honor a également dans son sac des propositions plus communes, mais tout aussi intéressantes.

Le prochain smartphone premium de la firme sera donc le Magic9. Il va falloir se montrer patient avant de pouvoir mettre les mains dessus, le constructeur dévoilant généralement les nouveaux venus de cette gamme au mois de janvier. Pour autant, cela ne veut pas dire que l'on ne saura rien du smartphone d'ici là. Justement, il est déjà l'heure des indiscrétions à son sujet, puisque le leaker RODENT950 a partagé il y a quelques jours de premières informations sur le smartphone.

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Voici les premiers détails techniques du Honor Magic9

Comme à son habitude, Honor devrait venir se frotter au cador de l'industrie avec une fiche similaire au meilleur flagship du moment. Selon le leaker, le smartphone devrait donc afficher un écran plat de 6,36 pouces, soit légèrement plus petit que celui du Magic8. Rien de très étonnant à cela, puisque Magic9 proposerait ainsi une taille similaire à celle des Galaxy S26 et du Xiaomi 17. En revanche, le smartphone devrait embarquer une batterie de 8000 mAh, soit bien plus que ce que propose actuellement Samsung sur ses flagships.

Pour la partie photo, on retrouvera un capteur principal de 200 MP, un périscope de 64 MP ainsi qu'un ultra grand-angle de 50 MP. Là encore, le Magic9 se positionnera directement en face du Galaxy S27, avec une fiche technique similaire voire plus intéressante sur certains points. Pour l'heure, nous n'en savons pas plus à son sujet, mais d'autres informations devraient bientôt nous parvenir.