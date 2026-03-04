La Honor Pad X8a chute à 71 € : une tablette 11 pouces à prix mini !

La Honor Pad X8a est une tablette polyvalente qui embarque des caractéristiques avancées pour un prix accessible. Et durant le Choice Day, vous pouvez vous offrir la version avec 4 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go à 71 € seulement grâce au code SSPHA09 ! C’est tout simplement un prix sacrifié…

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

La Honor Pad X8a est une tablette qui a été pensée pour le grand public. Elle est adaptée pour un usage quotidien, vous permettant ainsi de naviguer sur internet, regarder des vidéos ou faire de la bureautique. Et bonne nouvelle, durant le Choice Day, vous pouvez l’acheter à petit prix.

Sur le site officiel de la marque, la HONOR Pad X8a est actuellement proposée à 169,90 €. Mais AliExpress affiche la tablette à prix réduit. La version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage est ainsi proposée à 80,34€ seulement. Si vous souhaitez plus d’espace de stockage, celle avec 128 Go est affichée quelques euros de plus, soit 86,84 €.

Durant le Choice Day qui se termine ce 7 mars, le géant chinois propose des codes qui cassent les prix. Ainsi, en renseignant le code SSPHA09 dans votre panier, vous avez 9 € de remise dès 69 € d’achat. La tablette avec 64 Go de stockage passe donc à 71,34 € seulement tandis que celle avec 128 Go de stockage chute à 77,84 €. Mais il va falloir faire vite !

Honor Pad X8a : une tablette de 11 pouces qui n’a pas à rougir de ses caractéristiques !

La Honor Pad X8a ne manque pas d’atouts, à commencer par son bel écran FullView de 11 pouces qui profite d’une définition de 1920 x 1200 pixels, d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d’une large gamme de 16,7 millions de couleurs. Les images sont fluides, nettes et particulièrement riches pour une expérience optimale.

Sous le capot, on retrouve une puce Snapdragon 680 4G qui est suffisante pour les tâches peu exigeantes du quotidien. Vous pouvez ainsi utiliser votre tablette pour regarder des vidéos, naviguer sur internet, ou faire de la bureautique. Vous pouvez même faire de jolies photos avec les capteurs …

Enfin, sa batterie de 8300 mAh vous offre une autonomie confortable pouvant atteindre les 14 heures d’utilisation en lecture vidéo en ligne.