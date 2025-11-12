POCO Pad : la tablette Xiaomi est à prix très réduit grâce à cette double réduction

La POCO Pad fait l'objet d'une belle offre promotionnelle chez AliExpress. Au cours du Singles' Day, la tablette tactile de la marque Xiaomi bénéficie d'une double réduction.

L'édition 2025 du Singles' Day tourne à plein régime sur le site AliExpress. Jusqu'au mercredi 19 novembre prochain, le fameux site e-commerce asiatique propose de belles offres promotionnelles sur des milliers de produits high-tech, dont les tablettes.

D'ailleurs, la POCO Pad fait l'objet d'une double réduction de la part de l'e-commerçant. Proposée dans un coloris gris, la tablette Xiaomi est à 147,75 euros au lieu de 204,57 euros. Le tarif réduit est obtenu grâce à une remise immédiate de presque 37 euros de la part d'AliExpress et à une autre remise avec le code 11FR20. Pour information, le coupon en question doit être saisi lors de l'étape de la commande.

Concernant ses points forts, la Xiaomi POCO Pad est dotée d'un écran LCD de 12 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une densité de 249 ppp et une luminosité de 500 nits. Fonctionnant sous le système Xiaomi HyperOS, la tablette tactile dispose d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, du processeur Snapdragon 7s Gen 2 et d'une batterie de 10000 mAh avec la charge rapide.

Pour la photo et la vidéo, on peut trouver une caméra arrière de 8 MP et une caméra frontale de 8 MP. Enfin, le Wi-Fi, la technologie sans fil Bluetooth 5.2, la présence de quatre haut-parleurs et la prise en charge du Dolby Atmos sont également de la partie.