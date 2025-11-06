Envie de profiter d'une belle offre sur la Xiaomi Pad 7 Pro ? Chez AliExpress, la tablette sortie en 2025 peut être obtenue à partir de 266 euros grâce à la saisie d'un code promotionnel.

Vous avez jusqu'à ce vendredi 7 novembre 2025 pour profiter des offres Choice Day du site AliExpress. Parmi les offres promotionnelles proposées par le site e-commerce, on peut trouver la Xiaomi Pad 7 Pro à prix réduit.

Disponible en plusieurs coloris, la tablette de la marque chinoise incluant 256 Go de stockage est à 266,17 euros au lieu de 358,54 euros. Quant au modèle 512 Go, la tablette Xiaomi est à 315,28 euros au lieu de 414,53 euros. Pour information, les tarifs réduits sont obtenus grâce au code CDFR35 et les prix peuvent évoluer en fonction du choix du coloris.

Concernant ses principales caractéristiques, la Pad 7 Pro est équipée d'un écran Crystal-Clear 3,2 K de 11 pouces avec une définition de 3200 x 2136 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une luminosité de 800 nits et une densité de 345 ppp.

La tablette Xiaomi dispose aussi d'une mémoire vive de 8 Go ou 12 Go de RAM (suivant la configuration choisie), d'une batterie de 8850 mAh avec la charge à 67W, du processeur Snapdragon 8s Gen 3 et du système HyperOS basé sur Android.

De son côté, la connectivité inclut notamment un port USB Type-C, le Wi-Fi 7 et un capteur d'empreintes digitales. Enfin, les futurs propriétaires de la Xiaomi Pad 7 Pro pourront profiter d'une webcam frontale de 32 MP et d'une webcam arrière de 50 MP.