Honor Magic5 Pro : nouveautés, date de sortie, prix, tout savoir sur le smartphone premium

Le Magic5 Pro est la nouvelle proposition de Honor sur le très convoité marché des smartphones premium. Il compte sur un design original et des spécifications techniques alléchantes pour se mesurer aux cadors du secteur, et la formule semble fonctionner à merveille.

Honor a profité de la tenue du Mobile World Congress (MWC) 2023 de Barcelone pour présenter officiellement son Magic5 Pro, un smartphone aux prestations haut de gamme marchant sur les plates-bandes de références du marché mobile Android, comme le Galaxy S23 Ultra ou le Xiaomi 13 Pro. Depuis sa prise d'indépendance à l'égard de son ancienne maison-mère Huawei, la marque se montre de plus en plus sérieuse sur le segment premium et le Honor Magic5 Pro vient concrétiser ses ambitions. Design, écran, performances, autonomie, recharge, logiciel, voici tout ce qu'il faut savoir sur cet appareil qui a pour vocation à faire entrer Honor dans une autre dimension.

Après son annonce le 27 février 2023 lors de la MWC, l'on sait tout du Honor Magic5 Pro, sauf sa date de sortie exacte. La marque a fait savoir que l'on pouvait s'attendre à une disponibilité en Europe dans le courant du deuxième trimestre 2023, soit entre avril et juin. Pour rappel, son prédécesseur, le Honor Magic4 Pro, avait lui aussi été lancé lors du MWC, pour une commercialisation à partir du 18 mai 2022.

Quel est le prix du Honor Magic5 Pro ?

Le Honor Magic5 Pro coûte 1199 euros. Comme la plupart de ses concurrents, le constructeur a augmenté ses tarifs cette année, le Honor Magic4 Pro étant affiché à 1099 euros, soit 100 euros moins cher. Nous ne savons à ce jour pas si une offre de précommande ou de lancement est prévue pour ce smartphone chez les marchands tiers, mais un événement dit Early Birds est prévu sur le site officiel de Honor. En se connectant ou en s'abonnant, vous pouvez obtenir un coupon de réduction d'une valeur de 80 euros pour l'achat d'un Honor Magic5 Pro. Et si vous êtes déjà en possession d'un smartphone Honor, vous pouvez même récupérer un coupon pour faire baisser le tarif du mobile de 100 euros. Il suffit pour cela de renseigner le numéro de série de votre appareil.

Quelles évolutions de design pour le Honor Magic5 Pro ?

Le Honor Magic5 Pro reprend un bloc photo circulaire situé dans l'axe du panneau dorsal, abritant les quatre optiques et le LED Flash du smartphone. Mais il y a tout de même du changement par rapport au Magic4 Pro. Baptisé Star Wheel Triple Camera Design, le nouveau bloc circulaire semble mieux intégré au design du mobile et se montre plus discret, adoptant le coloris de l'arrière de l'appareil. Ce choix a aussi pour conséquence de mieux mettre en avant les capteurs photo, bien plus visibles ainsi puisque le bloc sans son entièreté est moins voyant.

À l'avant, nous retrouvons un large poinçon en forme de pilule dans le coin supérieur gauche de la dalle, abritant deux caméras frontales pour les selfies. Le smartphone se distingue par un écran incurvé non pas seulement au niveau des tranches, mais aussi en haut et en bas. Les matériaux utilisés sont des classiques sur cette gamme : cadre en aluminium, verre au dos et en façade.

Le Honor Magic5 Pro est certifié IP68 résistant à l'eau et aux poussières et adopte des dimensions de 162,9 x 76,7 x 8,8 mm pour un poids de 219 g. Le lecteur d'empreintes ultrasonique est intégré sous l'écran et l'appareil est proposé en deux coloris en France : noir (Black) et vert (Meadow Green).

Un écran plus lumineux pour le Honor Magic5 Pro ?

Le Honor Magic5 Pro dispose d'un écran AMOLED LTPO de 6,81 pouces aux caractéristiques très similaires à celui de son prédécesseur. Il propose un affichage en 1312 x 2848 pixels, une définition qui se trouve entre le Full HD+ (1080p) et le Quad HD+ (1440p). L'écran offre une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz, qui s'accorde automatiquement au contenu diffusé pour toujours bénéficier de la meilleure fluidité tout en préservant la batterie.

La principale amélioration apportée à l'écran sur cette génération est une hausse de la luminosité maximale, qui passe de 1000 nits à 1800 nits. Une telle augmentation promet de mieux y voir lorsque l'on se trouve en plein soleil et de profiter pleinement de la technologie HDR10+, qui apporte des couleurs plus vives et un niveau de détails supérieur aux contenus compatibles. L'écran est aussi certifié IMAX Enhanced, un format pris en charge par Disney+ notamment.

Le Magic5 Pro est certifié par TÜV Rheinland pour garantir sa faible émission de lumière bleue, limitant la fatigue oculaire lors des longues sessions d'utilisation. Dans ce même but, il dispose aussi d'une technologie de gradation dynamique qui simule la lumière naturelle. Une option d'affichage nocturne circadien permet d'éviter l'altération de la qualité du sommeil, alors qu'une technologie de gradation à modulation de largeur d'impulsion (PWM) de 2160 Hz vient minimiser le scintillement de l'écran.

Selon les experts de DxOMark, le Honor Magic5 Pro embarque tout simplement le meilleur écran du marché. Il obtient un score de 151 au protocole de test de la société, contre 149 pour l'iPhone 14 Pro et 148 pour le Galaxy S23 Ultra.

Quelles sont les performances du Honor Magic5 Pro ?

Équipé d'une puce Snapdragon 8 Gen 2 gravée en 4 nm et conçue par Qualcomm, le Honor Magic5 Pro bénéficie du SoC le plus puissant disponible sur le marché pour un smartphone Android. Cette nouvelle génération de puce accroît à la fois les performances du CPU et du GPU, tout en améliorant l'efficacité énergétique générale. C'est-à-dire que le SoC est capable de délivrer plus de puissance pour la même consommation d'énergie, ou autant de puissance pour moins de ressources.

Honor ne met à disposition des consommateurs qu'une seule configuration de RAM et de stockage, à 12 Go de mémoire vive et à 512 Go de mémoire interne. Le Magic4 Pro avait également été lancé dans une unique version, mais à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cette évolution peut expliquer la hausse tarifaire appliquée par la marque avec ce nouveau produit. Le Honor Magic5 Pro s'annonce déjà comme l'un des smartphones les plus performants du premier semestre 2023.

Compatible WiFi 6, Bluetooth 5.2 et 5G pour la connectivité sans fil, le Honor Magic5 Pro se targue d'être “équipé de la première architecture d'antenne autonome WiFi et Bluetooth du secteur”, lui octroyant des performances WiFi supérieures de 200 % et une réduction de la latence WiFi de 30% “par rapport aux smartphones dotés d'une conception d'antenne traditionnelle”.

Quelle est l'autonomie du Honor Magic5 Pro ?

Le constructeur incorpore au Honor Magic5 Pro une massive batterie de 5100 mAh. En réussissant à augmenter sensiblement la capacité de l'accumulateur (qui n'atteignait que 4600 mAh sur le Magic4 Pro), le fabricant devrait parvenir à faire encore progresser l'autonomie du smartphone, qui tenait déjà une bonne journée et demie en usage standard. La fréquence de rafraîchissement variable de l'écran et la consommation maitrisée de la puce participent également à la bonne endurance du terminal, qui devra tout de même être confirmée par un test en bonne et due forme.

À noter que Honor a dévoilé une nouvelle technologie de batterie silicone-carbone, une première sur le marché des smartphones. Grâce à sa densité énergétique supérieure de 12,8 %, celle-ci peut disposer d'une plus grande capacité qu'une batterie Lithium-ion classique reposant sur le graphite. Les modèles européens ne jouiront pas de cette batterie innovante, mais les unités chinoises pourraient y avoir droit, puisqu'elles sont listées à 5450 mAh au lieu de 5100 mAh.

Étonnamment, le Honor Magic5 Pro se montre moins ambitieux que le modèle antérieur en termes de recharge rapide. Alors que le Magic4 Pro offrait une recharge filaire et une recharge par induction d'une puissance jusqu'à 100W dans les deux cas, le Magic5 Pro se contente de 66W par câble et 50W sans fil. Honor a peut-être estimé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une charge aussi performante avec une plus grosse batterie, ou a craint un problème de chauffe. Le Honor Magic5 Pro reste mieux doté que les smartphones Samsung ou les iPhone en ce qui concerne la vitesse de charge, mais voit des concurrents comme Xiaomi ou OPPO lui passer devant sur cette question.

Un bloc de charge de 50W est inclus dans la boîte, la station de charge sans fil doit être acquise à part.

Honor Magic5 Pro : le meilleur appareil photo sur smartphone ?

Le Honor Magic5 Pro s'empare de la première place du classement des meilleurs photophones dressé par DxOMark. Le terminal atteint une note de 152, surpassant les 149 du Huawei Mate 50 Pro et les 147 du Google Pixel 7 Pro. Pour parvenir à une telle performance, Honor a combiné hardware de qualité et logiciel optimisé aux petits oignons. Son Image Engine, qui avait déjà fait des prouesses sur le Magic4 Pro, devient encore plus impressionnant grâce au nouvel algorithme de capture Falcon Millisecond, qui permet de capturer des scènes complexes avec du mouvement. La capture d’une photo devient aussi plus rapide, l’Ultra Fusion Computational Photography permet de fusionner les photos de deux capteurs sur certains rapports de zoom pour améliorer le rendu final et l'AI Motion-Sensing Capture a recours au burst mode pour prendre de nombreux clichés d'une même scène et en sélectionner automatiquement le meilleur du lot.

Le capteur photo principal (50 MP, ouverture f/1.6, longueur focale 23mm, taille 1/1.12″ et pixels 1.4 µm) dispose d'un autofocus à détection de phase (PDAF) multidirectionnel pour une mise au point rapide et précise, ainsi que d'une stabilisation optique de l'image (OIS) pour éviter les effets de tremblement. Il est accompagné d'un téléobjectif périscopique (50 MP, f/3.0, 90mm) équipé d'un PDAF et d'une OIS capable de réaliser des zooms optiques jusqu'à 3,5x. Le module ultra grand-angle (50 MP, f/2.0, 13mm, 1/2.5″) élargit le champ de vision à 122° pour prendre du recul et faire entrer plus d'éléments dans le cadre, et un quatrième capteur TOF 3D à temps de vol a pour tâche d'améliorer le calcul de la profondeur de champ pour le mode portrait.

Les optiques frontales pour les selfies, la reconnaissance faciale, les vlogs et les appels vidéo sont composées d'un capteur 12 MP, f/2.4, 1.22µm, avec un large champ de vision à 100˚et un capteur TOF 3D. Le Honor Magic5 Pro peut filmer des vidéos en 4K HDR10 10-bit jusqu'à 60 images par seconde avec sa caméra arrière et en 4K 30 fps avec sa caméra avant.

Selon les conclusions du test de DxOMark, le Honor Magic5 Pro propose la meilleure expérience de bokeh en mode portrait et de zoom sur un smartphone. Il brille aussi par ses performances en photo et vidéo dans les conditions de basse luminosité.

Android, Magic OS et mises à jour

Le smartphone est livré sous la version Magic OS 7.1 de son interface maison, basée sur Android 13. Le constructeur promet 3 ans de mise à jour de fonctionnalités (màj majeures Android) et 5 ans de mises à jour de sécurité.