Honor Magic5 Pro officiel : le smartphone veut écraser la concurrence sur le haut de gamme

À l’occasion du MWC 2023, Honor vient de lancer un tout nouveau smartphone haut de gamme : le Magic5 Pro. Comme son successeur, il promet de mettre l’accent sur la photo, mais pas seulement.

Après un Magic4 Pro globalement très convaincant en 2022, Honor est de retour cette année avec une nouvelle génération, le Magic5 Pro. Alors que Xiaomi a déjà présenté ses nouveaux Xiaomi 13 hier, dont notamment le Xiaomi 13 Pro que nous avons testé, c’est désormais au tour de Honor de lancer son smartphone haut de gamme de 2023.

Comme ses rivaux, le nouveau Honor Magic5 Pro est propulsé par une puce Snapdragon 8 Gen 2, mais a de nombreux atouts dans sa manche pour se démarquer de la concurrence. Comme souvent, c’est surtout au niveau de la photo que le fabricant chinois veut briller.

Le Magic5 Pro a droit à 3 caméras de 50 MP

À l’arrière de son Magic4 Pro, Honor a placé dans un module photo circulaire trois grosses caméras de 50 MP chacune. On retrouve tout d’abord un grand capteur de 1/1.2 pouce. Il est accompagné par un capteur ultra grand-angle avec un champ de vision de 122 degrés, ainsi qu’un périscope IMX858 offrant un zoom optique 3.5x et jusqu’à 100x en numérique. Pour appel, il s’agit exactement du capteur que l’on retrouvera plus tard dans le Xiaomi 13 Ultra.

À l’avant, la partie selfie est assurée par une caméra de 12 MP et d’un capteur 3D pour la profondeur. Comme c’était le cas l’année dernière, les deux capteurs sont placés en haut à gauche de l’écran dans un double poinçon en forme de pilule.

Parmi les améliorations que l’on peut attendre en photo, citons une vitesse améliorée lors de la capture d’une photo. Honor a également déployé sa technologie AI Motion-Sensing Capture, qui détecte les mouvements et capture beaucoup de photos en burst mode, avant de choisir le meilleur cliché du lot. On retrouve également l’Ultra Fusion Computational Photography, qui devrait fusionner les photos de deux capteurs sur certains rapports de zoom.

Le Honor Magic5 Pro dispose d’un énorme écran

À l’avant du Magic5 Pro, on retrouve un grand écran de 6,81 pouces avec une définition inhabituelle de 1312 x 2848 pixels. Il s’agit d’une dalle AMOLED LTPO (1 Hz à 120 Hz) incurvée de tous les côtés. Honor promet 2160 niveaux de luminosité et jusqu’à 1800 nits.

Pour l’alimenter, le smartphone pourra compter sur une grosse batterie de 5100 mAh, ce qui est beaucoup plus que sur les flagships des autres fabricants. Cependant, la recharge rapide sera limitée à « seulement » 66W en filaire, et 50W en sans-fil. Cela reste néanmoins beaucoup plus que chez Apple et Samsung, mais moins que chez les concurrents chinois.

Notons également que le smartphone mesure 162,9 x 76,7 x 8,77 mm pour environ 219 grammes, et qu’il est certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Au niveau de la connectivité, Honor annonce du Bluetooth 5.2 (et pas 5.3), et n’évoque pas la présence de Wi-Fi 7. Il faudra donc pour l’instant se contenter de Wi-Fi 6E au maximum. Le smartphone est compatible avec les eSIM.

Enfin, pour ce qui est du logiciel, le Honor Magic5 Pro arrive avec Android 13 basé sur Magic OS 7.1. Honor promet 2 ans de mises à jour majeures Android et 4 ans de correctifs de sécurité.

Prix et disponibilité

Cette année, Honor suit la tendance imposée par ses rivaux et augmente légèrement ses tarifs. Alors que le Honor Magic4 Pro était arrivé à 1099 euros, le Honor Magic5 Pro sera lui proposé à partir de 1199 euros. Il est donc placé à un tarif plus compétitif que le Xiaomi 13 Pro ou encore que le Samsung Galaxy S23 Ultra. Deux coloris seront disponibles : Meadow Green (vert) et Black (noir).

Malheureusement, il faudra encore patienter quelques semaines avant de voir arriver le smartphone chez nous. Honor annonce en effet que la commercialisation n’aura pas lieu avant le printemps, sans plus de détails.