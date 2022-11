Le Huawei Mate 50 Pro arrive enfin en France, et si c’était lui le nouveau champion de la photo ?

Huawei vient enfin de lancer son nouveau smartphone haut de gamme Mate 50 Pro en France. Au programme, une partie photo exceptionnelle, mais pas de 5G, un prix élevé, et des services Google toujours absents.

Après le lancement des Mate 50E, Mate 50, Mate 50 5S Porsche Edition et Mate 50 Pro en Chine au début du mois de septembre, on s’attendait à ce que le fabricant lance ses smartphones en Europe au cours des semaines suivantes. Il aura finalement fallu attendre près de 2 mois avant de voir arriver le modèle Pro chez nous, car il s’agit de la seule version disponible chez nous.

Quelle fiche technique pour le Huawei Mate 50 Pro ?

Au niveau des caractéristiques techniques, le Huawei Mate 50 Pro européen est identique au modèle chinois. Il est propulsé par une puce Snapdragon 8+ Gen 1, épaulée par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

À l’avant, on retrouve un écran OLED 120 Hz QHD+ (2616 x 1212 pixels) de 6,74 pouces avec une grande encoche, qui abrite des fonctions avancées de déverrouillage grâce au visage. Le smartphone n’offre pas la batterie la plus grosse que nous ayons pu voir, puisqu’il se contente de 4700 mAh avec la recharge rapide filaire 66 W, et la recharge rapide sans fil 50 W.

Au niveau de la photo, le Huawei Mate 50 Pro a récemment été élu meilleur photophone par les experts de DXOMARK. Il mise sur trois caméras, dont un capteur principal IMX766 RYYB de 50 MP, un capteur ultra grand-angle IMX688 de 12 MP ainsi qu’un périscope OV64B de 64 MP offrant un zoom optique 3,5X, et numérique jusqu’à 200X. Les selfies sont assurés par un capteur de 13 MP.

Prix et disponibilité

Contrairement à la Chine, le Huawei Mate 50 Pro n’est disponible chez nous qu’en une seule configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le tarif est à la hauteur de la plupart des concurrents les plus premium, puisqu’il faudra débourser 1199 euros pour vous l’offrir. Cependant, Huawei offfre une réduction de 200 euros sur son site officiel jusqu'au 31 décembre 2022. Seules deux couleurs sont proposées : noir et argent.

Évidemment, qui dit appareil signé Huawei dit sanctions américaines. Le smartphone est donc dépourvu de 5G, et n’est pas livré avec les services de Google. Il faudra donc trouver des alternatives.