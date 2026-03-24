Honor lance deux clones de l’iPhone 17 Pro avec une batterie qu’Apple n’osera jamais proposer

Honor s'apprête à lancer deux smartphones qui copient le design de l'iPhone 17 Pro. Leur seule différence avec Apple est aussi leur meilleur argument. Et sur ce point précis, la marque chinoise n'y va pas de main morte.

honor 600 pro
Honor 600 Pro et Honor 600 // Source : Winfuture

Les marques chinoises n'ont jamais caché leur admiration pour le design d'Apple. Ces dernières années, plusieurs constructeurs ont lancé des appareils reprenant les codes visuels des iPhone, du plateau caméra aux finitions métalliques. Notre prise en main des Xiaomi 17, 17 Ultra et Leica Leitzphone montrait déjà à quel point cette tendance s'accélère parmi les grandes marque. Honor ne fait pas exception et pousse l'exercice encore plus loin avec ses prochains modèles.

La marque avait déjà lancé son Honor Power 2, dont le design rappelle fortement l'iPhone 17 Pro. Elle s'apprête cette fois à compléter sa gamme 600 avec deux nouveaux modèles. L'iPhone 17 Pro Max, que nous avions passé au crible dans notre test, avait justement imposé ce plateau caméra surélevé comme l'une des signatures visuelles de l'année. C'est précisément ce plateau qu'Honor reproduit sur ses Honor 600 et 600 Pro, jusqu'au bouton caméra sur la tranche.

Les Honor 600 et 600 Pro copient le design de l'iPhone 17 Pro et embarquent une batterie de 9 000 mAh

Selon les renders leakés par Winfuture, les Honor 600 et 600 Pro affichent un écran OLED de 6,57 pouces avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un processeur Snapdragon 8 animerait les deux modèles, sans précision sur la référence exacte. Les deux appareils embarquent un capteur principal de 200 mégapixels. Le Honor 600 Pro ajoute un téléobjectif et ressemble trait pour trait à l'iPhone 17 Pro avec sa triple caméra alignée, tandis que le modèle standard se contente d'un ultra grand-angle en complément et se distingue légèrement à l'œil nu.

La vraie surprise concernant ces appareils vient de leur batterie. Les Honor 600 et 600 Pro embarqueraient chacun une cellule de 9 000 mAh. À titre de comparaison, l'iPhone 17 Pro affiche 3 998 mAh et l'iPhone 17 Pro Max 4 823 mAh, soit moins de 8 900 mAh à eux deux. Honor dépasse donc la somme des deux modèles phares d'Apple avec un seul appareil. Les deux Honor devraient arriver sur le marché européen dans les prochaines semaines, après le lancement du Honor 600 Lite en Malaisie et en Slovaquie.


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