HBO Max va lancer une version gratuite financée par la pub

HBO Max compte lancer dès le mois de juin 2021 une nouvelle formule. Entièrement gratuite, elle sera financée par la publicité et certains contenus, comme les films Warner Bros lancés en simultané au cinéma et sur la plateforme, ne seront pas disponibles sur cette version. Le lancement en France n'est toujours pas d'actualité.

HBO Max, le service de streaming de HBO, est disponible aux États-Unis depuis le 27 mai 2020. Ce nouveau concurrent à Netflix, Amazon Prime Vidéo et Disney+ doit arriver dans plusieurs pays d'Europe en 2021. Concernant la France, HBO n'a toujours pas donné de date de lancement.

Et tandis que nous attendons toujours l'arrivée du service dans l'Hexagone, il s'avère que la plateforme va déjà procéder à quelques changements, moins d'un an après ses débuts. En effet, AT&T, l'opérateur téléphonique le plus important des États-Unis et maison-mère d'HBO Max, compte proposer une autre formule gratuite financée par la publicité. Ces publicités seront placées dans l'interface, au début du programme et entre deux épisodes d'une série.

Il faut dire qu'HBO Max n'est pas la plateforme de streaming la plus accessible, avec un abonnement fixé à 14,99 €. Il est certain que cette version permettra de faire le plein d'abonnés, qui hésitaient à passer le pas en raison du prix prohibitif de l'abonnement. Seulement et vous vous en doutez, cette formule ne vous permettra pas de profiter de tous les avantages offerts par la version payante.

À lire également : HBO Max – le grand concurrent de Netflix est officiel et s'offre Friends en exclusivité

Certains films seront indisponibles sur la version gratuite

Les films Warner Bros, lancés simultanément au cinéma et sur la plateforme, à l'instar de WonderWoman 1984, ne seront pas accessibles. Il faudra impérativement être abonné à la formule payante, ou bien attendre que ces longs-métrages soient disponibles sur le catalogue sans contrepartie.

AT&T a décidé de mettre en place cette formule gratuite pour s'assurer de remplir son objectif : atteindre entre 120 et 150 millions d'abonnés d'ici 2025. Une performance qui aurait été difficilement réalisable avec la politique tarifaire actuelle. Avec cette mouture gratuite, AT&T met toutes les chances de son côté pour attirer un maximum d'utilisateurs.

Comme dit précédemment, AT&T ne s'est toujours pas prononcé quant à un lancement d'HBO Max en France, alors que la plateforme doit arriver dans les pays nordiques, en Espagne, dans plusieurs pays d'Europe centrale et au Portugal dès le mois de juin 2021. Pour l'heure, il faudra donc prendre son mal en patience.

Source : Engadget