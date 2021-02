HBO Max arrive en Europe cette année, la France a-t-elle été oubliée ?

HBO Max, le service de streaming de la célèbre chaîne américaine, va arriver en Europe dès cette année ! Mais la France n’est pas concernée, du moins dans un premier temps. Pour le moment, c’est le service OCS qui diffuse le contenu de HBO dans l’hexagone.

La guerre des services de streaming vidéo s’intensifie. Le dernier challenger en date se nomme HBO Max. Cette plateforme, disponible en Amérique du Nord, compte bien s’internationaliser. Warner, la maison-mère a indiqué qu’elle arrivera en Europe dans le courant de l’année 2021, mais aussi en Amérique latine.

Dès juin, ce seront trente-neuf pays d’Amérique latine et des Caraïbes qui auront accès au service. Warner promet aussi une arrivée en Europe un peu plus tard, mais toujours cette année . L’Espagne et le Portugal sont cités, mais pas la France.

La France oubliée ?

La France ne semble pas entrer dans les plans de Warner… du moins pour l’instant. Il est déjà possible de profiter des séries HBO dans notre pays. Pour regarder Game of Thrones, Rome ou encore The Leftlovers, il faut souscrire un abonnement au service OCS.

Cependant, HBO Max propose plus que les séries issues de la chaîne. La plateforme produit son contenu original, qui lui n’est pas forcément disponible sur OCS. C’est par exemple le cas de Raised By Wolves, trouvable sur Canal + dans notre pays. De plus, Warner mise aussi sur le cinéma pour séduire, et pas que sur son catalogue existant. En effet, ses blockbusters de 2021 sortiront tous simultanément dans les salles (si c’est possible) et sur la plateforme. Elle profitera aussi de contenus exclusifs, comme la Snyder’s Cut de Justice League, très attendue.

Il est donc dommage de ne pas voir la France entrer dans les plans de Warner dans l'immédiat. La situation pourrait toutefois évoluer dans les mois à venir et il ne serait finalement pas étonnant voir la plateforme débarquer chez nous à un moment ou un autre.

Dans tous les cas, il y a une vraie volonté d’internationaliser le service, qui était jusqu'alors uniquement centré sur l’Amérique du Nord. Et vous, vous abonneriez-vous à HBO Max s’il était un jour disponible en France ? Dites-le-nous dans les commentaires !