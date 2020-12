Streaming : Wonder Woman 1984 est le plus gros carton de 2020

Wonder Woman 1984 a battu tous les records de 2020 en matière de streaming. Bien que sorti il y a moins d'une semaine, le film de HBO a dépassé les blockbusters de Disney+ que sont Hamilton et Soul.

Wonder Woman 1984 est le plus gros succès de 2020. Le film a été vu par la moitié des abonnés de HBO Max à Noël. Ce jour-là, le nombre d'heures de visionnage a triplé par rapport une journée normale. Dans les salles obscures, Wonder Woman 1984 a permis de récolter quelque 16,7 millions de dollars les 3 premiers jours de sa diffusion. Il obtient donc les meilleurs résultats au box-office depuis le début de la pandémie.

Le film, dont la programmation en salle a été repoussée à maintes reprises à cause de la pandémie, a finalement connu une double sortie aux États-Unis : au cinéma d'une part, et en streaming d'autre part. D'après les statistiques récoltées par l'entreprise Screen Engine, Wonder Woman 1984 a été streamé la première semaine plus que n'importe quel autre film de 2020. Le blockbuster dépasse Soul et Hamilton, tous deux diffusés sur Disney+. Toujours selon Screen Engine, 23% des téléspectateurs ont souscrit à un abonnement HBO Max pour regarder le film le week-end de sa sortie. Par ailleurs, 19% des personnes déjà abonnées au service de streaming veulent désormais conserver leur souscription, alors qu'elles étaient prêtes à l'annuler avant la diffusion du film.

HBO Max fait un carton grâce à Wonder Woman 1984, mais Disney+ continue sur sa lancée

Mais Disney+ n'a pas dit son dernier mot et continue à susciter l'engouement. Soul se situe non loin derrière selon les données de Screen Engine. Et si l'on se réfère à Bloomberg, l'application de Disney+ a été téléchargée 2,3 millions de fois le jour de Noël (à la sortie de Soul), contre 554 000 pour celle de HBO Max.

Les fermetures temporaires des cinémas et les restrictions mises en place à l'intérieur des salles sont en train de radicalement changer la donne. Le streaming cinématographique apparaît désormais comme “la” solution et s'est installé dans les chaumières. Si les utilisateurs souscrivaient surtout à Netflix ou Disney+ pour regarder des séries, l'arrivée de blockbusters comme Wonder Woman 1984 sur les plateformes de streaming donne un second souffle à ce type de service. Au détriment des salles obscures, probablement.

En France, Wonder Woman 1984 ne dispose d'aucune date de sortie, puisque la situation sanitaire empêche les cinémas d'ouvrir leurs salles au public. Quant au streaming HBO Max, il ne faut pas y compter non plus dès lors que ce service n'est pas encore disponible dans l'Hexagone. Le film sortira en 2021, c'est une certitude. Reste désormais à savoir sous quel format.