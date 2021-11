Hawkeye : tous les personnages de la série Disney+ utilisent un Google Pixel !

Hawkeye, la dernière série Marvel de Disney+, met en scène plusieurs smartphones Google Pixel. Le personnage principal, le superhéros Clint Barton, utilise ostensiblement un Pixel 3 dans plusieurs scènes. L'archer était déjà l'heureux propriétaire d'un Pixel 3 dans le dernier film de la franchise Avengers.

Ce mercredi 24 novembre 2021, Disney+ a mis en ligne les deux premiers épisodes de Hawkeye, la série consacrée à Clint Barton, l'un des Avengers. La mini-série Marvel narre la rencontre entre le superhéros, toujours profondément marqué par la mort de sa meilleure amie Natasha Romanoff, et la jeune Kate Bishop, une justicière en herbe. La série succède à des productions à succès comme Loki, Falcon et le Soldat de l'Hiver et WandaVision.

Comme le rapportent nos confrères de 9to5Google, tous les personnages de la série utilisent un smartphone de la gamme des Google Pixel. Clint Barton, interprété par Jeremy Renner depuis maintenant dix ans, est l'heureux propriétaire d'un Pixel 3 coloris noir. Sorti en fin 2018, le smartphone apparait notamment lorsque Clint et sa famille sont au restaurant chinois.

Les personnages de Hawkeye adorent les smartphones de Google

Ce n'est pas tout. Laura, la femme de Clint Barton, se sert également d'un Pixel 3. La jeune femme a opté pour le coloris rose. Le téléphone apparait longuement à l'écran lorsque l'Avenger passe un coup de fil à son épouse, restée à la maison avec ses trois enfants. On s'étonnera de voir apparaître un terminal aussi ancien (déjà trois ans depuis son arrivée sur le marché) dans une série télévision récente. D'autant que la série Hawkeye a été tournée entre le 22 février et le 5 mars 2021. Les équipes auraient donc pu opter pour un Pixel 5, beaucoup plus récent.

Les smartphones Google Pixel ne se limitent pas au cercle proche de Barton. Kate Bishop, la jeune justicière qui dérobe le costume de Ronin par inadvertance, utilise un Pixel 4 coloris noir. Notez que l'interface Android aperçue dans la série est inconnue aux bataillons. D'après 9to5Google, tous les smartphones affichent une interface personnalisée. C'est surtout le cas du Pixel 4 de Kate. La jeune femme interagit avec une interface de sécurité conçue par la firme de sa mère, Bishop Security.

Ce n'est pas la première fois que les téléphones de Google font une apparition dans le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Dans Avengers Endgame, le dernier opus de la saga, on apercevait à plusieurs reprises un Pixel 3. Le smartphone était notamment vu entre les mains de Clint Barton.

