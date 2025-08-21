Sony augmente le prix de la PS5 aux États-Unis, bientôt en France ?

Cela pendait au nez des américains depuis des mois et c'est chose faite : le prix de la PlayStation 5 augmente aux États-Unis, toutes versions confondues. Doit-on craindre la même chose chez nous ?

Acheter une console de jeux vidéo, c'est un budget. On parle de plusieurs centaines d'euros dans tous les cas, sachant que l'on frise parfois le millier sur les machines les plus puissantes du moment. À partir de là, on comprend pourquoi la moindre augmentation de prix est un énorme coup dur pour qui était en train d'économiser.

Aujourd'hui, celles et ceux qui rêvaient de s'acheter bientôt une PlayStation 5 vont devoir serrer les dents, et éventuellement la ceinture. Sony avait prévenu que les prix de la PS5 risquaient de grimper. C'est désormais acté, du moins aux États-Unis. L'annonce laconique a été publiée sur le blog officiel de la console le 20 août 2025.

La PlayStation 5 coûte désormais plus cher aux États-Unis

“Comme de nombreuses entreprises internationales, nous continuons de faire face à un environnement économique difficile. Par conséquent, nous avons pris la décision difficile d'augmenter le prix de vente conseillé des consoles PlayStation 5 aux États-Unis à compter du 21 août“, annonce la vice-présidente du marketing mondial de Sony Isabelle Tomatis. Voici les nouveaux tarifs :

PlayStation 5 : 549,99 $.

PlayStation 5 Digital Edition : 499,99 $.

PlayStation 5 Pro : 749,99 $.

L'expression “environnement économique difficile” est une manière à peine voilée de parler des nouvelles taxes douanières imposées par le président américain Donald Trump. Nintendo et Microsoft ont également utilisé ce genre de formulation pour justifier la hausse de tarifs de leurs consoles il y a quelques mois.

De son côté, Sony précise que “les prix de vente conseillés pour les accessoires PlayStation 5 restent inchangés” et que l'entreprise n'a “aucun autre changement de prix à annoncer pour des marchés supplémentaires“. Cela sonne comme une bonne nouvelle pour nous, mais il est plus prudent de le prendre plutôt comme un sursis. Il est en effet très courant qu'une augmentation de prix aux États-Unis se répercute plus tard en Europe et ailleurs. Mieux vaut donc s'attendre au pire dès maintenant.