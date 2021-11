GTA The Trilogy : exaspéré par les bugs, un fan lance son propre remake

GTA The Trilogy est loin d'avoir satisfait tout le monde, la faute à l'état déplorable du jeu à son lancement. Exaspéré par les bugs, un fan de ces trois classiques a annoncé sur Reddit un projet ambitieux : développer de A à Z son propre remake de GTA : San Andreas.

Cette fin d'année 2021 est malheureusement marquée par des lancements catastrophiques, au grand dam des joueurs. Entre les gros soucis d'équilibrage de Battlefield 2042, l'avalanche de bugs de GTA The Trilogy ou encore les multitudes de glitchs sur Call of Duty : Vanguard qui ruinent l'expérience, tout indique qu'il vaut mieux faire preuve de patience avant de se jeter sur le dernier AAA à la mode.

Concernant GTA The Trilogy, les remastered commandés Rockstar sont parvenus à être moins réussis que les version originales accompagnés des différents mods créés par la communauté. Décevant visuellement, les trois titres affichent de nombreux problèmes, entre des modèles de personnages datés et ratés, un comportement des véhicules étrange, une IA totalement absente, et cette pluie horrible qui réduit à néant la visibilité.

Devant le nombre grandissant de plaintes, Rockstar s'est excusé officiellement et a déployé quelques jours plus tard le patch 1.2 pour GTA The Trilogy. Malheureusement, ce correctif passe à côté du plus important et ne règle pas les principaux soucis signalés par les joueurs.

Il veut créer son propre remake de GTA : San Andreas

Exaspéré par les bugs et l'état de ces trois remastered, un fan vient d'annoncer un projet ambitieux sur Reddit : le développement de son propre remake de GTA : San Andreas. Selon les dires de cet utilisateur baptisé GHOSTinHell, il souhaite recréer le jeu de A à Z. On ne parle donc pas d'un simple mod graphique. Comme ils l'expliquent, il s'appuie sur le moteur Dunia, utilisé notamment sur Far Cry 5. D'après lui, c'est ce qui lui évitera des ennuis avec Take Two (la maison-mère de Rockstar), dans le sens où il n'altère pas des fichiers originaux des trois jeux.

Reste que l'éditeur américain s'est toujours montré impassible et implacable avec les projets de remake et de portage menés par des membres de la communauté. En 2019, Take-Two a intenté un procès à un fan qui voulait adapter Red Dead Redemption sur PC. Plus récemment, l'éditeur a stoppé net un projet de refonte de GTA Vice City et GTA 3.

