Battlefield 2042 : le premier patch est là, mais le jeu reste injouable

Battlefield 2042 vient tout juste de recevoir son premier patch ce jeudi 18 novembre 2021. Seulement et au grand dam des joueurs, cette mise à jour ne corrige pas les principaux problèmes signalés par la communauté. Il faudra visiblement patienter avant de voir la situation s'améliorer sur le FPS de DICE.

Comme vous le savez peut-être, Battlefield 2042 sera officiellement disponible ce vendredi 19 novembre 2021. Néanmoins, les joueurs ont déjà pu envahir le champ de bataille depuis le 12 novembre grâce à l'accès anticipé au titre, que ce soit en ayant acheté les éditions Premium ou via les 10 heures d'essai via l'EA Play.

Et en ce jeudi 18 novembre 2021, les développeurs de DICE viennent tout juste de déployer le premier patch pour Battlefield 2042. Il faut dire que ce correctif était particulièrement attendu, comme en témoignent les premiers retours mitigés des joueurs. Malheureusement, il suffit de regarder le patch note pour comprendre que cette mise à jour ne réglera pas grand chose.

En effet, ce patch inclut seulement une mise à jour mineure des serveurs pour améliorer leur stabilité et pour réduire les déconnexions intempestives. Les noms des alliés s'afficheront correctement lorsqu'on les regardera et un skin jugé offensant a été renommé. Ensuite, quelques bugs liés à la progression et l'expérience ont été réglés… Et c'est tout.

Le 1er patch de Battlefield 2042 n'améliore pas du tout la situation

En d'autres termes, ce patch ignore complètement les principaux soucis signalés par les joueurs, à commencer par les problèmes de lag rencontrés par les joueurs, notamment pour toucher leurs adversaires. Le tableau des scores reste toujours dans sa forme actuelle et empêche donc de consulter les résultats de tous les autres joueurs de la partie.

Le chat vocal demeure aux abonnés absents, tandis que l'équilibrage pour les véhicules et certaines armes se fait toujours attendre. Et il suffit d'avoir fait une partie sur le jeu pour comprendre à quel point les véhicules sont en surnombre et surpuissants (les aéroglisseurs sont bien trop rapides, et il est quasiment impossible de tuer son conducteur en raison de la fenêtre de tir dérisoire). Enfin, les joueurs console ne peuvent toujours pas désactiver le crossplay avec les joueurs PC.

Vous l'aurez compris, l'état actuel de Battlefield 2042 ne s'arrangera pas avec ce premier patch, même si l'inverse aurait été étonnant. Quoi qu'il en soit, EA et DICE ont annoncé qu'ils comptaient publier deux autres patchs d'ici les 30 prochains jours. Ne reste plus qu'à espérer que ces deux mises à jour règlent la majorité des problèmes précédemment cités.

Source : Polygon