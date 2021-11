GTA The Trilogy : le patch 1.02 corrige quelques bugs, mais Rockstar passe à côté du principal

Rockstar vient de déployer le patch 1.2 pour GTA The Trilogy. Si le studio s'est attelé à corriger quelques problèmes, les principaux soucis signalés par les joueurs sont toujours là. Il faudra patienter pour voir la situation s'améliorer drastiquement sur ces trois remastered.

Comme vous le savez peut-être, le lancement de GTA The Trilogy ne s'est pas passé dans les meilleures conditions. L'enthousiasme à l'idée de redécouvrir ces classiques de Rockstar a rapidement disparu face à l'avalanche de problèmes rencontrée par les joueurs. Dès les premières heures qui ont suivies le lancement, les joueurs PC ne pouvaient plus jouer aux trois titres, la faute aux serveurs du launcher Rockstar complètement saturés par l'afflux massif d'utilisateurs.

Une fois en jeu, les joueurs ont pu constaté l'étendu des dégâts, entre des modèles de personnages raté, des voitures au comportement étrange, une IA aux fraises sans oublier la pluie qui réduisait à néant la visibilité. Ce vendredi 19 novembre, Rockstar a pris la parole pour s'excuser officiellement de l'état désastreux du titre, annonçant par la même occasion l'arrivée imminente de correctifs et le retour des versions PC originales des trois jeux.

Rockstar commence à réparer les dégâts sur GTA The Trilogy

Et justement, le studio américain n'a pas tardé à réagir puisqu'il vient de déployer ce lundi 22 novembre 2021 le patch 1.2 de GTA The Trilogy. Comme vous pourrez le constater sur ce comparatif vidéo diffusée sur YouTube par Cycu1, les problèmes de perte de framerate sont toujours présents sur la version PS5 du titre. Et même si le comportement des voitures, l'IA et les crash sont toujours d'actualité, il faut reconnaître que Rockstar a corrigé un certain nombre de problèmes avec cette mise à jour. Voici la liste complète des modifications apportées :