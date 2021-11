GTA The Trilogy : devant l’avalanche de problèmes, Rockstar annonce le retour des versions PC originales

Le lancement de GTA The Trilogy est de loin de s'être passé dans les meilleurs conditions. Face aux bugs et aux multiples problèmes rencontrés par les joueurs, le studio a tenu à s'excuser et a annoncé le retour des versions PC classiques, supprimées après la parution des trois remastered.

Habitués à des lancements couronnés de succès, la réputation de Rockstar a été entachée par celui de GTA The Trilogy : The Definitive Edition. Il faut dire que les problèmes se sont multipliés vitesse grand V. Dès la sortie des trois remastered, les joueurs PC ne pouvaient pas accéder au jeu, les serveurs du launcher de Rockstar ayant rendu l'âme face à l'afflux massif d'utilisateurs.

Seulement, il a fallu rajouter à cela une avalanche de bugs et de problèmes, comme ces modèles de personnages totalement ratés, des voitures complètement folles qui partent dans le décor, une IA aux abonnés absents sans oublier l'horrible pluie qui rendait le jeu injouable. Fort heureusement, des modders ont corrigés ce problème à la place du studio responsable du portage.

Rockstar s'excuse pour l'état de GTA The Trilogy

Face au nombre grandissant de plaintes venant de la communauté, Rockstar a décidé de sortir de son mutisme ce vendredi 19 novembre 2021. “Tout d'abord, nous voulons nous excuser sincèrement auprès de tout ceux qui ont rencontré des problèmes en jouant à ces jeux. Les remastered de ces classiques n'ont pas été lancés dans un état qui correspond à nos standards de qualité, ou aux standards que nos fans attendent”, reconnaît le studio américain.

“Nous avons des plans en cours pour résoudre les problèmes techniques et pour améliorer chaque jeu à l'avenir. Avec chaque mise à jour prévue, les jeux atteindront le niveau de qualité qu'ils méritent”, promet Rockstar. Selon les dires du studio, la premier patch de la liste débarquera dans les prochains jours et corrigera plusieurs problèmes, sans détailler lesquels.

Les joueurs avaient aussi un autre grief envers Rockstar : la suppression des versions PC originales de GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas au profit de ces remastered. Voici la réponse du studio : “Nous ajouterons prochainement les versions PC classiques de GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas sur le Rockstar Store en sous forme de bundle”. En outre, ceux qui ont acheté GTA The Trilogy sur PC sur le Rockstar Store avant le 30 juin 2022 pourront récupérer gratuitement les versions PC originales des trois titres.

