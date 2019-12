Red Dead Redemption : l’éditeur Take Two attaque un fan en justice qui voulait adapter le jeu sur PC

Red Dead Redemption ne verra jamais le jour sur PC. En tout cas, pas tant que l’éditeur Take-Two Interactive en aura décidé autrement. Un développeur indépendant travaillait actuellement sur un mod permettant de jouer à Red Dead Redemption sur la version PC de Red Dead Redemption 2. Hors de question pour Take-Two qui a décidé d’engager des poursuites.

Red Dead Redemption est un chef d’oeuvre qui n’a malheureusement jamais vu le jour sur PC. Une injustice pour les pcistes fans du jeu de Rockstar Games. Le développeur indépendant DamnedDev avait alors décidé de remédier au problème. Son objectif, recréer une version entièrement jouable de RDR premier du nom accessible via un mod pour la version PC de Red Dead Redemption 2. Un travail certes colossal mais louable.

C’était sans compter l’éditeur du jeu Take-Two Interactif, qui a coupé court au projet, justifiant la défense de « sa propriété intellectuelle ». L’entreprise estime qu’importer la carte de RDR dans RDR 2 « réduirait l’intérêt des joueurs pour une acquisition de RDR1 et d’une extension RDR1 pour RDR2″. Cela veut-il dire que Take-Two compte sortir un reboot de RDR pour PC et les consoles actuelles ?

Juste un mod pour DamnedDev

De son côté, DamnedDev clame qu’il est dans son bon droit, estimant que son projet est un mod, et nécessite donc l’achat de Red Dead Redemption 2 sur PC. Son travail ne porterait donc pas atteinte aux intérêts financiers de l’éditeur. Sur son compte Twitter, il exprime son désarroi et explique à quel point il trouve désolant que Take-Two ait choisi de le poursuivre en justice. « Ok Take-Two, vous avez gagné. Le projet RDR1 est annulé. Arrêtez la plainte, j’ai une vie. Vous auriez du attendre j’allais vous contacter cette semaine. Vous n’avez pas besoin de me poursuivre. Malgré ce que vous pensez, vous êtes en train de tuer le modding les gars », raconte-t-il dépité.

Néanmoins, la position de Take-Two est légitime puisque DamnedDev doit obligatoirement s’appuyer sur les versions PS3 et 360 de RDR pour accoucher d’un portage PC avec les graphismes de RDR2. D’après les dires du développeur, l’éditeur l’avait déjà rappeler à l’ordre plusieurs fois, de manière officieuse, pour l’inciter à mettre fin au projet. DamnedDev affirme que des employés de Take-Two sont même rentrés en contact avec des membres de sa famille pour le convaincre. Ces premiers avertissements n’auraient pas suffit à persuader l’intéressé d’abandonner. Voilà probablement pourquoi Take-Two n’a pas eu d’autres choix que d’intenter un procès. Et vous que pensez-vous de la réaction de Take-Two Interactive ? Dites-le nous dans les commentaires.