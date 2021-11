GTA The Trilogy de nouveau disponible sur PC, mais c’est toujours une catastrophe

Le lancement de GTA The Trilogy ressemble à un chemin de croix pour les joueurs, surtout sur PC. Injouable car retiré des serveurs, il est de nouveau en vente sur le launcher de Rockstar. Cependant, aucun des soucis pointé du doigt n’a été réglé.

Plus les jours passent, plus le lancement de GTA The Trilogy ressemble à celui de Cyberpunk 2077. Ce qui semblait être une valeur sûre de cette fin d’année est en réalité une vraie catastrophe qui vient entacher l’image de Rockstar. Alors que le jeu était tout simplement bloqué sur PC, il fait son retour sur le launcher officiel.

En effet, il était impossible de lancer les titres via le Rockstar Games Launcher. L'achat n'était également plus disponible. Le problème est réglé, selon le studio qui publie un tweet sur le sujet. Des excuses sont aussi énoncées. Vous pouvez désormais de nouveau lancer GTA 3, Vice City ou San Andreas sur votre machine.

GTA The Trilogy, un remaster catastrophique

Ce ne sont pas des problèmes de serveurs qui ont causé cette indisponibilité, selon Video Games Chronicle, mais des jeux comprenant des fichiers qui n’avaient pas à être là. On parle de notes de développeurs, de musiques disponibles sur les anciennes versions mais dont Rockstar n’a plus les droits, et même du fameux mode hot coffee de GTA San Andreas, qui avait tant fait parler à l’époque. La présence de mauvaises versions des jeux témoigne d’un certain chaos autour de cette sortie.

Les trois titres sont de nouveau disponibles sur le launcher Rockstar, mais les problèmes sont loin, très loin d’être réglés. Depuis le lancement de cette Definitive Edition le 11 novembre, les fans furieux partagent des vidéos et des visuels montrant des bugs en pagaille. Nous avons des modèles de personnages complètement ratés, des voitures folles, une IA aux fraises et une pluie qui rend le titre tout bonnement injouable. Et nous ne prenons là que quelques exemples.

Le lancement de GTA The Trilogy est donc synonyme de catastrophe. A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous déconseillons fortement l’achat si vous êtes tenté. Rockstar réglera peut-être ces problèmes à l’avenir, mais pour l’instant, ce remaster ne vaut pas le coup. Dommage, étant donné que presque vingt ans après leur sortie originale, les jeux en eux-mêmes restent excellents. Cela fait planer le doute sur un autre remaster de prévu : celui de GTA 5.

Source : Video Games Chronicle