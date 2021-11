GTA The Trilogy : des mods corrigent l’horrible pluie qui rend le jeu injouable

Le remastered de GTA Trilogy connait des nombreux bugs et des problèmes de texture. L’un des effets les plus moches est la pluie qui tombe à grosses gouttes. Heureusement, plusieurs mods permettent de corriger l’effet pour le rendre plus naturel et améliorer la visibilité du jeu. Mais c’est à Rockstar que devrait revenir le soin de corriger cet effet !

Faire revivre sur les nouvelles consoles la trilogie GTA sortie sur PS2 et la première Xbox (GTA 3, Vice City et San Andreas) nous semblait être un défi irréalisable. Les jeux originaux sont sortis entre 2001 et 2004, avec des techniques d’un autre temps. Mais Rockstar estimait qu’un simple « remaster » (et non un remake complet comme celui de Final Fantasy VII) serait bien suffisant pour insuffler la flamme, en attendant un GTA 6 qui va certainement avoir du mal à débarquer. Et nous avons eu peur du résultat.

À sa sortie la semaine dernière, nous n’étions donc presque pas surpris de constater que GTA The Trilogy était bien à la hauteur de notre prévision : pas bon. Autant sur le plan esthétique que technique. Résultat : injouable, la version PC a été retirée des serveurs de Rockstar pendant plusieurs jours, avant d’être à nouveau disponible toujours dans un état catastrophique. Un lancement qui ressemble de plus en plus à celui de Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED.

GTA The Trilogy : des mods corrigent le problème de visibilité quand il pleut

Il y a cependant une grande différence entre GTA The Trilogy et Cyberpunk 2077. Le premier dispose d’une communauté de modders déjà en place. Et celle-ci s’active déjà pour régler certains problèmes de gameplay. L’un des principaux problèmes est la pluie. Quand celle-ci tombe, la visibilité devient quasiment nulle. Il est alors impossible de se déplacer en véhicule. Grâce à ces mods, faciles à installer sur une version PC, le problème de la pluie disparait. Et il est enfin facile de se déplacer tout en mouillant le maillot !

Bien sûr, ces mods ne concernent que la version PC du jeu. Impossible d’installer ces mods sur les versions consoles. Cependant, la version PC est clairement celle que Rockstar a le moins bien soignée. Elle a donc le plus besoin de l’aide de la communauté des modders pour l’améliorer.

Notez qu’il existe d’ores et déjà de nombreux mods sur GTA Trilogy. Mais la très grande majorité est cosmétique (changer un écran de chargement notamment). Certains mods pourraient aussi redonner vie aux célèbres radios qui donnaient un rythme musical si particulier aux trois GTA d’origine. Rappelons que de nombreuses chansons ont été supprimées de GTA Trilogy pour de basses raisons de droit d'auteur.