Marvel : les super-héros s’invitent dans votre salon, la série What If… ? arrive sur ce casque de réalité mixte

Disney annonce l'arrivée de la série What If… ? de Marvel dans une version en réalité augmentée. Les super-héros n'auront jamais été aussi proches de vous, à condition de posséder le bon casque.

Comme avec Star Wars, le passage de Marvel sous la coupe de Disney a donné naissance à de nombreuse séries mettant en scène les super-héros du studio. Toutes ne sont pas de qualité égale si l'on en croit les critiques et les avis des spectateurs, mais il y en a une qui semble presque faire l’humanité : What If… ? Son postulat de départ est à la fois très simple et terriblement efficace. Elle explore ce qui aurait pu se passer si les événements que l'on connaît de l'univers Marvel s'étaient déroulés autrement.

Et si Thor était fils unique ? Et si Ultron avait gagné contre les Avengers ? Et si ces derniers s'étaient rassemblés en 1602 ? Toutes ces questions parfois un peu loufoques ont une réponse dans cette série d'animation. Si les deux saisons existantes ne vous suffisent pas, vous serez ravi d'apprendre cette annonce de Disney. What If… ? va débarquer sur un casque de réalité mixte dans un format spécial utilisant les possibilités offerte par l'appareil pour une immersion maximale. Grâce à la réalité mixte par exemple, vos super-héros préférés se baladeront dans votre salon.

La série What If… ? arrive sur ce casque de réalité mixte pour une immersion totale dans l'univers Marvel

De l'aveu même de Dave Bushore, réalisateur et producteur exécutif chez Marvel, “What If…? – An Immersive Story est la prochaine évolution dans la façon dont nous racontons nos histoires, où les fans de toutes générations peuvent […] vivre l'aventure aux côtés de leurs héros préférés“. Il s'agit d'un épisode unique d'une heure et disponible en exclusivité sur le casque Apple Vision Pro. Il n'est pas fait mention d'un éventuel portage sur une autre plateforme du même genre.

Lire aussi – Star Wars : Disney+ préparerait une nouvelle série à la What If…? pour revisiter l’univers culte

Les fans pourront “interagir avec le monde qui les entoure en utilisant leurs yeux et leurs mains“, par exemple pour apprendre la magie pratiquée par Dr. Strange ou utiliser les pouvoirs des Pierres d'Infinité. Pour apporter l'équilibre comme l'a fait Thanos dans la saga Avengers ? On ne le sait pas encore. Disney indique que “des détails supplémentaires concernant What If…? – An Immersive Story seront dévoilés bientôt“, sans plus de précision.