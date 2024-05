Xbox promet de “très gros jeux” dans le Game Pass cette année

Sarah Bond assure que de ” très gros jeux” sont à venir dans le Game Pass en 2024. Elle fait aussi savoir que la promesse des jeux first party arrivant day one sur le service d'abonnement tient toujours.

Xbox est la cible du mécontentement des joueurs, de la presse et de ses propres employés suite à l'annonce de la fermeture de quatre studios : Arkane Austin (Prey, Redfall), Tango Gameworks (Hi-Fi Rush, The Evil Within, Ghostwire Tokyo), Roundhouse Games (studio de support) et Alpha Dog Games (Mighty Doom, un jeu mobile Android et iOS tiré de la licence Doom).

Surtout, la communication de la branche gaming de Microsoft à ce sujet n'a fait qu'attiser la colère des acteurs de l'industrie du jeu vidéo. Ajoutons à cela la difficulté pour Xbox d'attirer de nouveaux abonnés au Game Pass, au cœur de la stratégie de Microsoft, mais qui stagne depuis des années. Sans parler de la fin des exclusivités avec des jeux first party qui vont désormais sortir sur Nintendo Switch et PlayStation. Bref, nous voilà dans une situation explosive.

Call of Duty dans le Game Pass le jour de sa sortie ?

Pour tenter d'éteindre l'incendie, la présidente de Xbox, Sarah Bond, a accordé une interview à Bloomberg Tech. Au cours de cet entretien, la numéro 2 de Xbox, derrière Phil Spencer, a réitéré que les jeux développés par ses propres studios vont continuer d'être rendus disponibles dès le jour de leur sortie sur le Game Pass.

Cela signifierait que le prochain Call of Duty, qui serait un nouveau Black Ops selon les bruits de couloir, serait bien intégré au Game Pass day one. Pour rappel, le titre est attendu pour cet automne 2024. Certaines sources laissaient entendre que Microsoft hésitait à lancer Call of Duty sur le Game Pass, craignant que cela ne représente une perte financière trop importante en termes de ventes de jeux.

“Vous allez voir d'autres très gros jeux arriver dans le Game Pass plus tard cette année”, a déclaré Sarah Bond. Relancée à ce sujet par son interlocuteur, qui lui demande si les jeux d'Activision sont bien compris dans cette affirmation, elle répond de manière évasive que les titres en question proviennent de toute l'étendue du portefeuille Xbox. Nous devrions en savoir plus lors du Xbox Showcase du 9 juin 2024. En attendant, Senua's Saga: Hellblade II sort discrètement le 21 mai 2024, sans sortie physique ni grande campagne marketing.

Source : Bloomberg Tech