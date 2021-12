GTA The Trilogy : Rockstar sort une grosse mise à jour pour corriger les nombreux bugs

GTA The Trilogy reçoit aujourd’hui une grosse mise à jour pour corriger les nombreux bugs présents en jeu. Toutes les plateformes sont concernées, sauf la Switch. Un patch salutaire, même s’il reste encore du travail.

La sortie de GTA The Trilogy a été synonyme de catastrophe et a écorné l’image de Rockstar. Jeux remasterisés à la va-vite, bugs en pagaille, crash à répétition, mauvaises versions mises en ligne… les joueurs ne décolèrent pas et ont l’impression de se faire avoir. Rockstar essaye de corriger le tir et publie aujourd’hui une grosse mise à jour.

Cette mise à jour, la 1.03, a pour objectif de rendre le jeu plus stable et ainsi d’éviter les plantages. Le patch note (publié sur VGC) nous informe également que de nombreux bugs ont été corrigés. Par exemple, la caméra cinématique absente de cette version est de retour, il ne pleut plus à l’intérieur des bâtiments et des fautes de frappe ont été supprimés. La liste des correction est longue comme le bras.

GTA The Trilogy corrige ses trop nombreux bugs

Le correctif le plus notable a été appliqué dans GTA San Andreas. En effet, le clipping a disparu avec cette Definitive Edition, ce qui a entraîné une conséquence inattendue : la carte immense donne l’impression d’être toute petite. Il suffit de monter sur un immeuble pour en voir les limites. Dans ce patch, Rockstar inclut donc un brouillard qui masque l’horizon. Cela fait certes un peu cache misère, mais ça améliore les choses.

Il faudra plus qu’un patch pour transformer GTA The Trilogy en bon remaster. Le problème est en effet beaucoup plus profond et on espère que Rockstar va s’y atteler sérieusement. Cette mise à jour 1.03 est disponible sur PC et sur les consoles Xbox et PlayStation, mais pas sur Switch. Elle sera disponible plus tard.

Enfin, notons que ces soucis ont poussé Rockstar à retarder la sortie en boîte de sa Definitive Edition pour PS4 et Xbox One. Elle était prévue pour le 6 décembre prochain, mais a finalement été décalée au 17 décembre. La version Switch est elle toujours prévue pour sortir début 2022.

Source : VGC