GTA The Trilogy : le jeu est plus gourmand que prévu, votre PC est-il assez puissant ?

Rockstar a révélé les configurations requises pour les joueurs qui espèrent se lancer dans Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition sur PC. Le jeu est bien plus gourmand que GTA 5, mais n’offre pourtant pas le même niveau de graphismes.

Il y a quelques jours, nous avions vu que la configuration PC pour GTA The Trilogy était en fuite, mais les exigences officielles de Rockstar sont finalement un peu plus élevées. Il faudra finalement vous équiper d’un Intel Core i5-6600K ou d’un AMD FX-6300 au minimum pour pouvoir jouer dans des conditions décentes. Ceux-ci devront être accompagnés par 8 Go de RAM et une carte graphique Nvidia GeForce GTX 760 2 Go ou d’une AMD Radeon R9 280 3 Go. Le jeu demande également Windows 10, et au moins 45 Go d’espace de stockage libre.

Le jeu est donc bien plus gourmand que GTA 5, qui demandait lui un Intel Core 2 Quad CPU Q6600 ou un AMD Phenom 9850 Quad-Core, accompagnés par 4 Go de RAM et d’une carte graphique Nvidia 9800 GT 1 Go ou AMD HD 4870 1 Go. Pour rappel, la version originale de GTA San Andreas sur PC demandait un Pentium III ou Athlon équivalent à 1 GHz avec 256 Mo de RAM et une carte graphique GeForce 3 avec seulement 256 Mo de VRAM.

À lire également – GTA 6 : une théorie folle affirme que le jeu sera annoncé le 24 novembre 2021

Quelle configuration recommande Rockstar pour jouer à GTA The Trilogy ?

Concernant la configuration recommandée, Rockstar demande un i7-2700K ou un Ryzen 5 2600 pour le processeur, 16 Go de RAM et une GTX 970 4 Go ou une RX 570 4 Go pour le GPU. Les PC qui ont déjà quelques années devraient donc pouvoir faire tourner les jeux sans problème.

Les jeux proposent de nouveaux graphismes, des commandes modernes inspirées de GTA V et des améliorations visuelles telles que l'amélioration de la résolution. Cependant, certains fans estiment que les mises à jour graphiques présentées dans la bande-annonce ne justifient pas toutes ces exigences. Pour rappel, GTA 3, Vice City et San Andreas sont respectivement sortis (sur PS2, puis sur PC) en 2001, 2002 et 2004.

La trilogie remastérisée sortira en version numérique le 11 novembre sur les consoles PlayStation et Xbox, sur PC ainsi que sur Nintendo Switch. Le jeu sera commercialisé à 59 euros, et les copies physiques suivront le 7 décembre. Voici le récapitulatif des configurations PC demandées.

Grand Theft Auto : The Trilogy – Definitive Edition configuration minimale requise

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300

Mémoire vive : 8 Go

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

Disque : 45 Go

Configuration recommandée pour Grand Theft Auto : The Trilogy – Definitive Edition