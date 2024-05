Tetris : ce hack improbable permettrait d’atteindre des scores encore plus élevés

Un membre actif de la communauté Tetris montre qu'il est possible de reprogrammer le jeu directement à partir de lui-même. Cela permettrait par exemple de supprimer un bug qui le fait planter.

Avec les années, certains jeux vidéo deviennent des classiques intemporels. À tel point que même quelqu'un qui n'a jamais touché à une console de sa vie en aura au moins entendu parler. C'est le cas de Tetris par exemple. Vous connaissez forcément ce titre créé en 1984 consistant à empiler des briques de différentes formes pour créer des lignes et les faire disparaître. Malgré ses 40 ans d'existence, le jeu possède une communauté encore très active que ce soit sur les premiers opus ou leurs déclinaisons plus modernes. On peut même y jouer sur Excel, c'est dire.

Ce n'est qu'au début de l'année 2024 qu'un jeune garçon de 13 ans parvient à “battre Tetris”. Comprenez qu'il atteint un niveau si élevé que le programme n'arrive plus à suivre et qu'il plante. Les commandes ne répondent plus, c'est ce qu'on appelle “l'écran de la mort”. Paradoxalement, c'est ce bug qui empêche les joueurs d'atteindre des scores encore plus haut. C'était sans compter sur un hack expliqué par le youtubeur Displaced Gamers : il permet de reprogrammer le jeu sur sa version NES depuis lui-même, sans modifier la cartouche ou la console.

Tetris sur NES peut être reprogrammé depuis le jeu lui-même

En résumant grossièrement, il faut d'abord brancher 4 manettes à une Famicom (la NES japonaise) grâce à un adaptateur. Ensuite, l'idée est de maintenir enfoncés certains boutons sur les 3e et 4e contrôleurs, ce qui aura pour effet d'afficher l'écran de scores. Là, il est possible d'entrer une séquence de lettres et symboles qui vont changer le code du jeu. Les détails techniques sont complexes, aussi nous vous renvoyons à la vidéo ci-dessous si vous souhaitez en savoir plus.

Concrètement, Displaced Games est parvenu à repousser le moment où Tetris menace de planter, ce qui arrive après avoir atteint le niveau 155. Mais en théorie, quelqu'un pourrait complètement “patcher” le jeu pour permettre de jouer sans crainte de le voir planter alors qu'on était sur le point de battre le record du monde. Il est actuellement de 8 952 432 points si vous avez envie d'essayer.