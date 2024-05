La PS5 Pro sera beaucoup plus puissante que la PS5, mais pas en permanence

De nouvelles informations sur la puce graphique de la PS5 Pro laissent penser que la console sera effectivement bien plus puissante que sa prédécesseure, avec une subtilité.



L'annonce prochaine d'une nouvelle console de Sony, ou plutôt d'une nouvelle version de sa dernière en date, n'est plus un secret. La PS5 Pro fait régulièrement parler d'elle depuis pas mal de temps, au gré des rumeurs et autres fuites permettant de se faire une idée de plus en plus précise de la future plateforme. Ce que l'on peut affirmer sans crainte de se tromper, c'est que la machine fera tout pour rendre vos jeux les plus beaux possibles. Elle mise sur plusieurs technologies pour cela.

Par exemple, la PS5 Pro utilisera l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité d'image et la fluidité en jeu. Afin de répondre aux exigences de définition et d'images par seconde actuelles, on sait également qu'elle se reposera sur un processus de reconstruction d'images appelé PSSR (PlayStation Spectral Sampling Resolution). C'est l'équivalent du DLSS de Nvidia ou du FSR d'AMD, une technique qui consiste en résumé à générer artificiellement des images en plus pour augmenter les performances. Pour gérer tout ça, la PS5 Pro va avoir besoin d'une certaine puissance brute.

La PS5 Pro serait bien plus puissante que sa version standard, dans certains cas

Les dernières informations obtenues par le site Digital Foundry et relayées par Eurogamer donnent plus de détail sur la puce graphique qui équipera la prochaine console de Sony. On apprend ainsi qu'elle afficherait une fréquence maximale de 2,35 GHz et se baserait sur l'architecture RDNA 3. Au total, la PS5 Pro aurait 60 unités de calcul pour une puissance brute de 36,1 TFlops. En se basant uniquement sur ces chiffres, elle serait environ 3,5 fois plus puissante que la PS5 et ses 10,28 TFlops. Mais ça ne veut pas dire que cela se traduira en jeu directement.

Lire aussi – PS5 Pro : des jeux « améliorés » sont en préparation, et on sait déjà à quoi s’attendre

Pour atteindre cette fréquence, la PS5 Pro devra utiliser un mode “boost” qui ne pourra pas être activé en permanence. Pendant nos parties, il sera généralement sollicité à certains moments-clés particulièrement gourmands en ressources, mais pas plus. C'est pour ça que l'on s'attend à un gain moindre par rapport à la PS5 d'aujourd'hui. Enfin, la plateforme devrait être compatible avec DirectX 12 Ultimate, comme la Xbox Series X. Ce point facilitera le développement de jeux destinés à d'autres plateformes. L'officialisation de la console est attendue vers juin ou septembre, si Sony reste fidèle à ses périodes d'annonces privilégiées.