GTA 6 : comment voir le 1er trailer du jeu évènement ce mardi 5 décembre

C'est sans aucun doute l'évènement jeu vidéo de l'année. Ce mardi 5 décembre 2023 à 15h, Rockstar compte dévoiler le tout premier trailer du très, très attendu GTA 6, le nouvel épisode de sa saga phare. Dans cet article, nous expliquons où voir la bande-annonce tant désirée.

Comme vous le savez probablement, ce 1er décembre 2023, Rockstar a cassé X (Twitter) avec une annonce surprise. En effet, le studio américain s'apprête à dévoiler le tout premier trailer du très, très attendu GTA 6.

Autant dire que les joueurs du monde entier ont répondu présent, puisque le tweet de Rockstar a été vu plus de 145 millions de fois, aimé par plus de 1,4 million de personnes et retweeté pas moins de 500 00 utilisateurs du réseau social ! De quoi confirmer une nouvelle fois l'attente stratosphérique autour du titre.

Cette simple image du logo de Rockstar, sur fond de plage paradisiaque, a d'ailleurs fait des émules au sein de l'industrie. En effet, de nombreux studios ont parodié le style du R jaune pour annoncer l'arrivée d'un trailer ou d'une mise à jour sur leurs jeux respectifs. Ce fut le cas notamment de Fall Guys, Halo Infinite, Clash of Clans ou encore d'Overwatch et Call of Duty : Warzone.

Pour en revenir à l'annonce de Rockstar, les papas de Red Dead Redemption comptent dévoiler le premier trailer de GTA 6 ce mardi 5 décembre 2023 à 15h, heure française. Si comme nous, vous trépignez d'impatience à l'idée de découvrir un aperçu du futur mastodonte, voici les différentes options pour voir la bande-annonce dès sa sortie.

Où regarder le trailer de GTA 6 ?

Depuis le site de Rockstar

Comme vous pouvez vous en douter, Rockstar compte bien faire de son site officiel une vitrine 100 % dédiée à son prochain bébé. De fait, comme pour ses anciennes productions, vous pourrez regarder le trailer de GTA 6 dès sa publication sur Rockstargames.com.

Attention néanmoins, l'afflux massif de visiteurs pourrait bien avoir raison des serveurs du site. Fort heureusement, il y aura d'autres moyens à votre disposition pour voir la bande-annonce sans problème.

Sur YouTube

Bien entendu, Rockstar va également diffuser la bande-annonce de GTA 5 sur sa page YouTube officielle. Comme il s'agira d'un YouTube Premiere, tout le monde est logé à la même enseigne et pourra regarder la vidéo à la même vitesse et à la même heure dès 15 h.

Rappelons au passage que le plaisir sera plutôt de courte durée, puisque cette bande-annonce durera seulement 1 minute et 31 secondes. Sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner au compte de Rockstar Games et à activer la cloche pour recevoir une notification dès le début de la diffusion.

Sur X (Twitter)

Enfin, si YouTube et le site de Rockstar sont saturés (ce qui semble peu probable), vous avez toujours l'option de visionner le trailer de GTA 6 directement sur X. En effet, Rockstar devrait en toute logique le partager sur sa page officielle. Ici encore, suivez le compte du studio américain afin de recevoir une notification à chaque nouveau tweet.